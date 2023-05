Celulitis: factores, tipos y consejos para eliminar los hoyuelos por de menos de 30 euros

Durante más tiempo del que deberíamos, la hemos relacionado con hábitos de vida poco saludables o subidas de peso repentinas de las que hablar en público no era una opción. Pero, a estas alturas, por fin hemos entendido que la celulitis no entiende de edad, sexo, complexión o raza: es una modificación del tejido dérmico causada por una acumulación de grasa, toxinas y líquidos que nuestro cuerpo no es capaz de expulsar por sí solo. Una respuesta multifactorial del cuerpo que viven o vivirán, aproximadamente, el 90% de las mujeres en alguno momento de su vida y, por eso mismo, aprender que no es algo de lo que avergonzarse es una tarea en presente.

Igual que son varios los factores que la provocan también existen diferentes tipos de celulitis que deberíamos aprender a reconocer en el camino de la normalización de la piel de naranja. La dura suele afectar a mujeres jóvenes y es aquella que no se materializa hasta que no presionamos la zona; la blanda, también la más común, se ve a simple vista, con una apariencia ligeramente rugosa con hoyuelos y que provoca un ligero balanceo de la piel al caminar; y la edematosa, una patología más seria en la que la retención de líquidos juega un papel importante y que requiere de vigilancia médica cuando provoca dolores o aparecen moratones por falta de circulación sanguínea.

Sin embargo, y aunque entendamos que su aparición es normal, no hay nada de malo en querer difuminar su apariencia o, incluso, intentar que desaparezca, porque al final lo importante es que cada quien se sienta cómodo, nunca mejor dicho, en su piel. Eso sí, ¿hay alguna forma efectiva de eliminar la celulitis en casa y sin gastarnos mucho dinero?

Cómo eliminar la celulitis en casa

Aunque, como no nos cansamos de comentar, la celulitis aparece de forma natural en nuestro cuerpo, hay rutinas o hábitos que pueden minimizar su apariencia y que, además, potencian la salud general y nuestro bienestar. Para empezar, la práctica regular de ejercicio es fundamental, algo que, combinado con una dieta saludable y con beber el agua necesaria para nuestro organismo, permite reducir la aparición de esta afección. Pero, además, podemos apostar por masajes y tratamientos que realizamos desde casa para estimular la circulación sanguínea y linfática, lo que ayuda a evitar la acumulación de grasa. Y, para ello, hay cosméticos que son grandes aliados.

Las clásicas cremas anticelulíticas son uno de los productos más demandados y buscados para este objetivo. Recién llegada al catálogo de Freshly Cosmetics encontramos el tratamiento Beta-Burner Sculping formulado para quemar la grasa localizada de forma natural. De hecho, está creado para que este proceso de beta-oxidación sean más rápido y, por tanto, efectivo.

Este tratamiento acelera la combustión de grasas. Freshly Cosmetics

Otro de los formatos cada vez más populares para el tratamiento de la piel de naranja es en aceite, un producto acuoso que penetra en profundidad en los tejidos de la piel con gran facilidad. Si te convence esta opción, la propuesta de Weleda, muy popular por ser la crema de cara de 11 euros que ya tiene todo TikTok ¡incluida Hailey Bieber!, no deja de ganar adeptos. También tiene capacidad reductora y está formulada con extractos biológicos que activan el metabolismo de la piel y los líquidos de nuestro cuerpo para evitar la retención y, por tanto, la aparición de la celulitis.

Este aceite está formulado con extractos biológicos. Amazon

Por último, uno de nuestros formatos favoritos es el tipo sérum, puesto que la formulación concentrada de estos hace que los ingredientes activos penetren en la máxima profundidad de la piel. Apostamos por él en el Serum Cellulite Free, de Youth Lab, a la venta en Primor, que restaura la firmeza y la suavidad y mejora la función metabólica de nuestro organismo. Todo ello con una acción antinflamatoria y antioxidante que ofrece una protección extra a la piel.

Esta sérum mejora la función metabólica de nuestro organismo. Primor

