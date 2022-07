"Los remedios no naturales para la afonía pueden generar un efecto rebote y que acabes estando peor que antes"

La afonía es un trastorno que va más allá de la disfonía o, dicho de otra manera, supone su alteración máxima, ya que lleva consigo la pérdida total y temporal de la voz. ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Existen métodos eficaces para prevenirla? ¿Y cómo debemos tratarla cuando hacen acto de presencia? De todo ello hablamos con los maestros de canto Esther Justel y Carlos Campaña, consultores vocales, responsables de la academia Vokalo y dos de los primeros españoles que estudiaron con el prestigioso Seth Riggs, creador del método vocal Speech Level Singing, que han utilizado y utilizan artistas de la talla de Barbra Streisand, Ozzy Osbourne, Prince o Madonna.

¿Cuáles son las causas más comunes de la afonía?Para que una voz sana se produzca hay básicamente tres elementos involucrados: el aire, las cuerdas vocales y los resonadores. El aire pasa a través de las cuerdas vocales y, al hacerlo, estas se tocan entre sí produciendo ondas de sonido, que rebotan en las cavidades vocales (resonadores) y hacen que una voz suene diferente a otra. Las afonías y disfonías se producen porque hay uno de estos tres elementos que no está como debe, en concreto, las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales se tocan mínimamente, solo seremos capaces de producir una voz débil. Eso es una disfonía. Si las cuerdas vocales no son capaces de establecer contacto, no generaremos ningún sonido con ellas. Eso es una afonía.

​

Hay tres tipos de factores que influyen en que esto pase. Por un lado, los factores externos que son las causas ambientales. Por ejemplo, cambios de temperatura bruscos, calima, exposición a humo (incluido el del tabaco)... Todo esto reseca las cuerdas vocales y las irrita haciendo que aparezca una inflamación. Luego estarían los factores mecánicos que son los factores que afectan a la mecánica del cuerpo humano: reflujo, resfriados, faringitis… Incluso la falta de alguna vitamina que mantenga las mucosas sanas, como la vitamina A. Todo esto son afecciones que repercuten directamente en la salud de las cuerdas vocales causando inflamaciones u otras dolencias que afectan sobre todo a las mucosas. Y por último, los factores funcionales. En este caso el único “culpable” es el dueño de la voz. No hacer un buen uso del instrumento vocal puede hacer que las cuerdas vocales se irriten y se inflamen.