¿Qué otras variantes del coronavirus existen?

Hace menos de una semana se notificó el primer caso confirmado de coronavirus con la variante B.1.1.529, denominada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ómicron. Esta nueva cepa detectada en Sudáfrica ha sido calificada por el organismo internacional como "preocupante" por el riesgo global que supone.

Al igual que ocurre con el resto de virus, el SARS-CoV-2 original ha sufrido mutaciones a lo largo de estos meses, algunas de las cuales han sido consideradas de interés o preocupantes. "La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus, pero algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas", apunta la OMS.

En este sentido, ómicron se ha convertido en la quinta variante calificada como preocupante por la OMS, que vigila y monitoriza la evolución de la cepa original desde enero de 2020. Así, a finales de ese mismo año, el organismo empezó a utilizar las categorías "variante de interés" (VOI) y "variante preocupante" (VOC) para hacer un seguimiento del virus a escala mundial y orientar la respuesta a la pandemia.

Asimismo, el grupo de expertos designado por la OMS emplea denominaciones basadas en el alfabeto griego para designar a las variantes y evitar de esta manera una estigmatización con el país de aparición. Estas son las variantes preocupantes designadas actualmente por la OMS:

Alpha



Esta cepa fue detectada por primera vez en Reino Unido en septiembre de 2020 y fue conocida popularmente como la variante británica. No obstante, no se designó como VOC (variante preocupante) hasta el 18 de diciembre de 2020. Se extendió por prácticamente todo el planeta y más tarde se comprobó que la eficacia de las vacunas no disminuye.

Gamma

Esta variante fue detectada en Brasil por primera vez en noviembre de 2020, pero hasta el 11 de enero de 2021 no fue clasificada como preocupante porque tiene una mayor transmisibilidad.

Beta

Esta fue la primera cepa en ser detectada en Sudáfrica y que fue designada como preocupante en diciembre de 2020. La mayoría de casos confirmados con esta cepa han sido identificados en Sudáfrica. Se conoce que tiene una mutación (E484K) relacionada con el escape moderado a la respuesta del sistema inmunológico a las vacunas y se cree que es más contagiosa que otras variantes.

Delta

La conocida como variante india fue la que más preocupó a prácticamente todo el planeta este verano y es la predominante en casi el 100% de los casos detectados en España. Fue documentada por primera vez en India en octubre de 2020, pero no fue hasta el 4 de abril de 2021 cuando se catalogó como variante preocupante.

Presenta una mayor transmisibilidad y una posible reducción de la efectividad de las vacunas. Además, su periodo de incubación es menor y tiene una sintomatología diferente al resto de cepas.

Lambda y Mu: variantes de interés para la OMS

Además de estas cinco cepas de mayor preocupación, la OMS también tiene catalogadas dos variantes de interés: Lambda y Mu. Este tipo de cepas son aquellas que "presentan cambios en el genoma que afectan a características del virus" y que pueden provocar un nuevo riesgo para la salud pública en el futuro.

La variante Lambda fue registrada inicialmente en Perú en agosto de 2020, pero no ha mostrado ser significativamente transmisible. Las variantes que la OMS califica como "de interés", como esta cepa, "dan lugar a una transmisión significativa", según explica la organización, y también pueden causar "varios conglomerados de covid-19 en distintos países, con una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos con el tiempo", señala.

Por su parte, la cepa Mu fue detectada primera vez en Colombia en enero de 2021. Desde entonces se ha detectado en 40 países, pero se cree que actualmente es responsable de solo el 0,1% de las infecciones a nivel mundial, por lo que no es considerada preocupante.