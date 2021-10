La hernia de hiato es un trastorno que se produce cuando, a través del músculo grande que separa del abdomen del tórax, la parte superior del estómago protruye.

Dependiendo del tamaño, es probable que ni siquiera te enteres de que tienes una hernia de hiato. Las hernias pequeñas no provocan síntomas, por lo que, a no ser que de la cara en alguna revisión médica, es posible que la persona que padece este trastorno no se de cuenta.

El hiato es un pequeño orificio del diafragma por el que pasa el esófago. La hernia se produce cuando el estómago empuja hacia arriba para pasar por el hiato hacia el tórax.

Los sítomas más comunes

La hernia de hiato se produce cuando el tejido muscular está debilitado y por lo tanto permite formar una protuberancia en el estómago. Aunque las causas de esta debilitación muscular no son claras, pueden afectar lesiones en esa parte del cuerpo a causa de una cirugía o un traumatismo, una fuerte presión persistente en esa zona al toser, vomitar o levantar objetos pesados, o nacer con un hiato más grande de lo habitual.

Los síntomas de las hernias de hiato depende del tamaño. En el caso de que sea una hernia pequeña no suele causar afección, pero cuando el tamaño es mayor puede causar diferentes síntomas.

Uno de los primeros síntomas de este tipo de hernias es la acidez estomacal, la regurgitación o el reflujo. La persona afectada puede sufrir dificultad al tragar y al respirar, dolor en el abdomen o en el pecho, y en casos más pronunciados, vómitos o heces con sangre.

Cómo tratar la hernia de hiato

Los síntomas más habituales de la henia de hiato son el ardor estomacal y el reflujo, que normalmente se intentan paliar con medicaicón, aunque si se trata de una hernia de mayor tamaño, es habitual recurrir a la cirugía.

En el caso de someterse a un tratamiento, es habitual que el médico recomiende tomar fármacos para reducir la producción de ácido, y antiácidos para reducir el ácido estomacal.

La cirugía es el último paso cuando el tratamiento previo no es capaz de paliar los ardores. La operación de la hernia de hiato suele consistir en empujar el estómago hacia el abdomen, reducir el tamaño del hiato o incluso reconstruir el esfínter esofágico.

La cirugía se puede llevar a cabo, o bien con una pequeña incisión en la pared torácica llamada toracotomía o mediante laparoscopia, donde el cirujano introduce una pequeña cámara y el instrumental a través de pequeñas incisiones en el abdomen.