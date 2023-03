Babesiosis: síntomas, causas y tratamiento de la enfermedad transmitida por garrapatas que aumenta en Estados Unidos

Los científicos llevan advirtiendo desde hace años sobre el aumento de enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Son las llamadas zoonosis o enfermedades zoonóticas, capaces de saltar entre diferentes especies. Entre ellas, han advertido los expertos, se encuentran algunas de las que podrían causar pandemias en el futuro, siguiendo el ejemplo de lo sucedido con el coronavirus. ¿Una de ellas? La babesiosis.

Según un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la babesiosis está siendo cada vez más frecuente en algunas zonas del noroeste del país. Se trata de una enfermedad transmitida por garrapatas que en algunos casos puede ser mortal, aunque lo normal es que curse con síntomas leves, como la fiebre, la fatiga o la anemia e, incluso, de forma asintomática.

¿Qué es la babesiosis?

"La babesiosis es una enfermedad poco común y a veces fatal, causada por la garrapata. La provocan varios tipos de Babesias, un parásito microscópico que infecta los glóbulos rojos. En el estado de Nueva York, el parásito que provoca la enfermedad es el Babesia microti", explican desde la página web oficial del estado de Nueva York.

"La infección por babesia puede ser asintomática o causar una enfermedad de leve a grave que puede ser fatal. En general, los casos de enfermedades transmitidas por garrapatas en los EE. UU. aumentaron un 25 %, de 40.795 informados en 2011 a 50.856 en 2019″, indicaron los CDC.

Síntomas de la babesiosis

Una garrapata sobre la piel de una persona, en una imagen de archivo. VITHAS / EUROPA PRESS

Mientras que la infección asintomática puede persistir varios meses o años y no provocar síntomas durante toda su evolución en personas sanas, cuando es sintomática, la babesiosis suele comenzar después de un período de incubación de 1 a 2 semanas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el malestar general, fatiga, escalofríos, fiebre, cefalea, mialgia y artralgia, pero suelen resolverse pocos días después.

En los casos más graves (más común entre personas mayores e inmunosuprimidos), la babesiosis puede ser semejante al paludismo, con síntomas como fiebre, anemia hemolítica, hemoglobinuria, ictericia e insuficiencia renal. Y estos pueden alargarse hasta dos meses.

Causas de la babeisiosis

La picadura de una garrapata es la causa más habitual por la que se produce esta enfermedad. No en vano, muchos de los que la padecen no recuerdan haber tenido contacto con una garrapata, aunque sí haber realizado viajes a áreas endémicas (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island o Vermont).

También se puede contagiar mediante la transfusión de sangre contaminada. Y para diagnosticarla, existen dos tipos de pruebas: la microscopia óptica de los frotis de sangre y las pruebas serológicas y basadas en la PCR (polymerase chain reaction).

Tratamiento de esta enfermedad

Si bien no existen tratamientos específicos para la babeisiosis, si se aplican algunos medicamentos para el tratamiento de otras infecciones similares. Los pacientes asintomáticos en general no requieren tratamiento y los pacientes sintomáticos pueden recibir atovacuona y azitromicina o, si los síntomas son graves, quinina más clindamicina.

¿Cómo evitar la babesiosis?

En algunos casos, y siempre que se pueda bajo seguimiento médico, es importante retirar la garrapata con cuidado y de una sola vez. Eso sí, nunca debe aplastarse entre los dedos porque de esta manera se puede transmitir la enfermedad, ya que contiene fluidos infecciosos.

Además, hay que cumplir con una serie de hábitos, especialmente, si se va a viajar por zonas en las que hay posibilidad de contagio: permanecer dentro de caminos y no salir de ellos, colocar los pantalones dentro de las botas o las medias, vestir camisas de manga larga o aplicar repelentes e insecticidas aptos para la piel y en algunas superficies.

