Todo sobre el 'Candida auris', el hongo que ha provocado una "amenaza urgente" en EE UU y que suele causar la muerte en apenas 90 días

Justo cuando la serie The Last of Us es un éxito en todo el mundo han aumentado en Estados Unidos los casos de infección por un hongo superresistente a los medicamentos. Es es el hongo Candida auris, un microorganismo potencialmente mortal.

Las infecciones crecieron de forma dramática en EE UU entre 2019 y 2021, según un estudio publicado este lunes en la revista especializada Annals of Internal Medicine. Ya está presente en más de la mitad de los 50 estados norteamericanos. Los investigadores alertan del aumento de los casos que son resistentes a las equinocandinas, el principal fármaco que se utiliza para tratar las infecciones con el hongo Candida.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés) han dado la voz de alarma. A lo largo de 2021, los departamentos de salud estatales y locales del país informaron de 1.474 casos clínicos, alrededor de un aumento del 200% con respecto a los casi 500 casos de 2019. La propagación del hongo continúa y en 2022 se reportaron 2.377 infecciones.

La OMS ya avisó

Aseguran que se trata de una "amenaza urgente" porque a menudo es resistente a múltiples medicamentos, se propaga fácilmente a través de los centros de atención médica y puede causar una enfermedad mortal. Y más. El Candida auris también es resistente a algunos desinfectantes comunes y se puede estar en la piel de las personas sin causar síntomas, lo que facilita su propagación a otros individuos.

Son una gran amenaza para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento con solo cuatro clases de medicamentos"

La alerta de los CDC se suma a la que dio la Organización Mundial de la Salud a finales de 2022, cuando publicó su primera lista de patógenos fúngicos prioritarios. "Representan una gran amenaza para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento con solo cuatro clases de medicamentos antimicóticos actualmente disponibles", dijo la OMS. Y en la lista incluía la Candida auris.

¿Qué son los hongos?

Antes de conocer un poco más de cerca al hongo en cuestión, un poco de ciencia básica. La biología describe la naturaleza en cinco reinos: animal, vegetal, protoctista, monera y fungi (hongos, en latín). Este reino de la naturaleza designa, entre otros, a los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Es el reino más cercano filogenéticamente a los animales.

¿Qué es 'Candida auris'?

El género Candida tiene varias especies de hongos y C. auris es una de ellas. Es una especie de hongo que crece como levadura. Su nombre proviene de la palabra auris, oído en latín. Forma colonias viscosas, lisas, brillantes y blanquecinas, con forma de elipse.

¿Por qué es un hongo peligroso?

Candida auris es una de las pocas que causa candidiasis en humanos, adquirida a menudo en hospitales por pacientes con sistemas inmunes debilitados. Este microorganismo puede causar candidiasis invasiva en la que el torrente sanguíneo, el sistema nervioso central y los órganos internos están infectados.

¿Qué es la candidiasis invasiva?

Las candidiasis incluyen infecciones que van desde las superficiales, tales como la candidiasis oral y vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente mortales, conocidas como candidemias. Generalmente se limitan a personas inmunocomprometidas, como pacientes con cáncer, trasplante o SIDA o incluso pacientes de cirugías de emergencia no traumáticas.

¿Desde cuándo es un peligro?

Candida auris fue descrito por primera vez en 2009 en el Hospital Metropolitano de Tokio. Fue aislado en el canal auditivo de una mujer de 70 años. Los primeros casos de causantes de enfermedades surgieron en Corea del Sur en 2011. Luego se extendió por Asia y Europa para llegar a los EE UU en 2013.

¿Mueren pronto los infectados?

En Norteamérica, casi la mitad de los pacientes que contraen Candida auris mueren en un plazo de 90 días. Meghan Lyman, médico de la rama de enfermedades micóticas de los CDC, recuerda que las personas que se infectan también tienen que hacer frente a otros múltiples problemas de salud, recoge The New York Times. Es decir, el hongo puede haberles ayudado a morir pero no tiene por qué ser la causa principal.

¿Cuáles son los síntomas?

Candida auris suele afectar a pacientes de edad avanzada, sobre todo a los que acuden mucho o durante mucho tiempo a centros sanitarios, donde puede ser difícil de limpiar o erradicar. Quienes lo contraen pueden experimentar síntomas típicos de la infección, como fiebre y escalofríos que pueden intensificarse en ausencia de tratamiento.

¿Ha ayudado la Covid al hongo?

Los expertos del CDC creen que la pandemia de coronavirus haya agravado la propagación de este hongo. Es probable que al centrarse la atención en el Covid-19, se hizo menos hincapié en el cribado de Candida auris.

¿Es fácil de transmitir?

El hongo tiende a adherirse a respiradores y equipos médicos, y también a las batas de enfermería, los guantes y otros equipos de protección personal que, en condiciones ideales, se cambiarían con frecuencia, pero que se reutilizaron durante la pandemia debido a la escasez de suministros.

Eso explica que hasta personas jóvenes -que no corren peligro porque su sistema inmunitario puede combatir el hongo- lo puedan transportar por la piel y la ropa.

¿Tan difícil es diagnosticarlo?

Candida auris es una gran amenaza por dos razones. La primera: es un patógeno multirresistente, por lo que necesita un diagnóstico rápido y preciso.

La segunda es que, precisamente, hacer ese diagnóstico no es fácil. Con los métodos de diagnóstico molecular actuales se confunde con otras especies del género Candida. Eso supone realizar más pruebas, como una PCR u otros análisis.