Por qué los infartos son más comunes en invierno, según un cardiólogo

El tiempo otoñal e invernal puede ser molesto y perjudicial para muchas personas. La lluvia, los cambios bruscos de temperatura entre el interior y el exterior, la ausencia de luz solar... todos ellos son factores que pueden repercutir en nuestra salud de diferentes maneras.

De hecho, en esta línea, algunos estudios han encontrado que la frecuencia de los ataques cardíacos aumenta durante los meses de diciembre y enero en los Estados Unidos. Así lo explica un artículo en el medio LiveScience, en el que el cardiólogo Oliver Guttmann, cardiólogo del Hospital Wellington (parte del proveedor HCA Healthcare UK) ofrece las claves de este fenómeno.

Mayor riesgo de coágulos, mayor tensión sanguínea

Una de las primeras cosas a tener en cuenta, apunta, es que el tiempo frío obliga al sistema circulatorio a trabajar más intensamente para mantener la temperatura corporal. Este sobreesfuerzo, en sí mismo, ya explica el aumento del riesgo en las personas que parten con un riesgo más elevado.

De hecho, para optimizar su rendimiento, el sistema circulatorio sufre otro proceso, llamado vasoconstricción, por el que los vasos sanguíneos se estrechan en las extremidades como los dedos, de manera que la circulación se redirija hacia el núcleo del cuerpo y se mantenga la temperatura en esta zona. Esto, no obstante, tiene las consecuencias de que se incrementan tanto la tensión sanguínea como la frecuencia cardíaca.

Esta presión adicional puede causar la fractura de las placas grasas que se acumulan en las arterias, con lo que quedan flotando libremente y pueden incluso obstruir un vaso sanguíneo, causando un infarto. De la misma manera, el tiempo frío aumenta la viscosidad de la sangre, lo que también incrementa el riesgo de que se produzca un coágulo que de manera similar a lo que sucede con las placas grasas bloquee el paso de sangre (accidente isquémico).

Referencias

Lou Mudge. Why are heart attacks more common in winter? A cardiologist explains. LiveScience (2023). Consultado online en https://www.livescience.com/why-are-heart-attacks-more-common-in-winter el 08/02/2023