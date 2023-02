Un neurólogo con décadas de experiencia desvela 7 claves para proteger la memoria

Las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o las demencias son patologías complejas en las que interviene una gran variedad de factores diferentes. Muchos, por desgracia, parecen ser inevitables; sin embargo, es posible que ciertos hábitos y decisiones puedan mitigar el impacto de otros.

Así, el neurocientífico Richard Restak explica en el medio norteamericano CNBC algunos hábitos que inciden en un aspecto cada vez más estudiado del envejecimiento del sistema nervioso, como es la actividad cognitiva y el ejercicio de la memoria.

1. Leer ficción

Restak argumenta, por ejemplo, que hay algunas razones por las que los libros de ficción resultan algo más exigentes para nuestra memoria, al obligarnos a retener detalles sobre diversos entornos, tramas y personajes.

De hecho, el neurólogo incluso expone que a través de los años ha observado que un signo común de la demencia temprana es que el paciente deje de leer novelas.

2. Aprovechar las visitas a los museos

Los museos, dice el experto, son un lugar ideal para realizar algunos sencillos ejercicios de memoria. Por ejemplo, en los de arte podemos tratar de recordar los elementos de los cuadros, tras pasar unos segundos o minutos memorizándolos.

3. Dar siestas, pero de menos de 90 minutos

Hay cierta evidencia científica de que el hábito de dormir siestas mejora el desempeño de la memoria en varias áreas, siempre y cuando la duración de las mismas no sea excesiva. Incluso, defiende Restak, podría compensar en parte los efectos perniciosos del insomnio, un síntoma temprano común en la demencia.

4. Juegos cerebrales en fiestas y reuniones

Otro aspecto que se sabe que influye de manera determinante en el desarrollo de la demencia son las relaciones y el contacto social. Una manera de combinar esto con la actividad cognitiva, dice el experto, es jugando a distintos juegos que entrenen la memoria.

El neurólogo cita algunos muy conocidos como el bridge o el ajedrez. Pero se puede hacer aún más simple; propone como ejemplo que una persona abandone la sala, el resto de los participantes seleccionen un objeto, lugar o persona y posteriormente el primero trate de adivinarlo realizando hasta 20 preguntas.

5. Una dieta adecuada

La alimentación tiene una influencia decisiva en el envejecimiento cognitivo, así que cuidarla correctamente puede suponer una diferencia en el modo en el que conservamos habilidades como la memoria.

Para Restak, algunos de los alimentos que deberíamos asegurarnos de incluir en el menú incluyen las legumbres, las frutas y verduras de todos los colores, los antioxidantes, las proteínas magras o vegetales, los frutos secos, los alimentos fermentados y ricos en fibra, diversos aceites, alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, lácteos y especias.

6. Usar las imágenes para recordar

Ciertos términos o conceptos pueden ser especialmente difíciles de recordar. Por eso, este experto propone convertir esa idea o palabra en una imagen específica que recuerde de alguna manera a la misma, poniendo así en uso la memoria visual.

7. Hacer ejercicio regularmente

El ejercicio físico es otro de los pilares fundamentales para un envejecimiento saludable del sistema nervioso y de las funciones de nuestro cerebro. No es necesario que sea de una gran intensidad; simplemente actividades como las tareas cotidianas del hogar se han relacionado con menores pérdidas de memoria y menor riesgo de padecer demencia.

Referencias

Richard Restak. An 81-year.old brain doctor's 7 'hard rules' for keeping your memory 'sharp as a whip'. CNBC (2023). Consultado online en https://www.cnbc.com/amp/2023/02/02/81-year-old-neuroscience-shares-brain-rules-that-keep-his-memory-sharp-as-a-whip.html el 06/02/2023