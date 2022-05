Los peligros de la blancorexia o la obsesión de tener unos dientes blancos

Aprovechando la discreción que aportan las mascarillas, mucha gente decidió alinearse los dientes durante la pandemia. Ahora, con la retirada de las mismas, se avecina otro boom en odontología, que son los blanqueamientos dentales. Esta ‘necesidad’ responde a la obsesión de muchas personas de tener los dientes blancos, algo que, cuando se convierte en algo obsesivo, se denomina blancorexia. Esta obsesión lleva muchas veces a blanquearse los dientes en exceso e incluso a recurrir a tratamientos caseros que pueden poner el peligro la salud bucodental.

¿Qué es la blancorexia?

La blancorexia es la obsesión por conseguir unos dientes más blancos que lleva a las personas que las padecen a someter su dentadura a agresivos tratamientos dentales, tanto en el dentista -al que acudirían más de lo recomendable a hacerse este tipo de tratamientos- o, lo que es peor, a través de tratamientos caseros sin ningún tipo de control odontológico.

Las personas con blancorexia tienen una imagen o percepción errónea de la coloración real de su dentadura y presentan expectativas poco realistas sobre la tonalidad que pueden alcanzar con los tratamientos de blanqueamiento dental, pues, en realidad, los dientes, de manera natural, nunca tendrán una coloración blanca, sino marfil, y dentro de este tono, hay tonalidades más o menos claras.

La higiene y no tener hábitos tóxicos como el tabaco influyen, pero de manera natural en ningún caso nuestros dientes presentaran una coloración totalmente blanca, por mucho que así nos parezca cuando vemos las sonrisas de las celebrities. Para conseguir un blanqueamiento o aclaramiento de los dientes debemos recurrir al dentista, que además nos dará unas expectativas realistas de lo que podremos conseguir con los tratamientos y nos aconsejará cada cuánto tiempo hacerlos.

El peligro de los kits caseros y remedios caseros ‘mágicos’

Recurrir a tratamientos caseros o a ciertas modas para intentar blanquear los dientes puede ser peligroso para la salud bucodental. Uno de ellos son los kits caseros que encontramos con bastante facilidad en internet. Estos kits pueden tener bastantes peligros, tanto por su tamaño como por las sustancias que utilizan.

Por un lado, al tratarse de férulas de tamaño más o menos estándar, corremos el riesgo de que no ajusten bien, “los kits caseros suelen tener una política de talla única, por lo que es probable que el gel se derrame sobre la boca o la piel, provocando graves quemaduras químicas”, afirma el Dr. Khaled Kasem, jefe de ortodoncia de Impress. Y es que, generalmente, estos kits están compuestos por peróxido de hidrógeno, una sustancia química blanqueadora que puede quemar las encías. Además, muchos de estos kits actúan fuera de la legalidad, pues contienen más cantidad de esta sustancia de lo permitido, que es un 0,1%. Nunca es recomendable aplicarse peróxido de hidrógeno en casa, pero en caso de que decidas comprar un kit, comprueba que no contenga más de 0,1% permitido.

Estos kits a base de peróxido de hidrógeno o de cloro pueden provocar daño dental y, en el peor de los casos, incluso la pérdida de la pieza, “puede sonar dramático, pero si estás aplicando productos químicos nocivos que penetran en la superficie de tu diente, este puede morir y volverse gris. Además, este tipo de sustancias, igual que eliminan las manchas de los dientes, a menudo también eliminan el esmalte de los dientes, dejándolos expuestos y provocando daños irreparables”, alerta Kasem.

Además de los kits caseros, en internet, especialmente a través de las redes sociales encontramos algunos ‘trucos’ caseros para blanquear los dientes de manera rápida y barata. Se trata de prácticas todavía más peligrosas.

Por un lado, encontramos los ‘blanqueadores mágicos’, que pueden contener sustancias tan peligrosas como la melamina, “un abrasivo, que además de ser tóxico y perjudicial para la salud, no solo limpia las tinciones extrínsecas (tinciones provocadas por hábitos, por alimentos), sino que erosiona el esmalte, que ya no se recupera, no se mineraliza”, asegura el dentista Iván Malagón. Otros los encontramos en forma de jeringuillas rellenas de gel, tiras recubiertas de gel y pinceles para pintar el blanqueador, todos ellos igual de desaconsejables.

Otra terrible moda es la de, literalmente, limarse los dientes, una técnica que, aunque no duela, puede provocar graves consecuencias, pues podemos llegar a dañar dentina, provocar caries e incluso perder la pieza dental”, alerta Malagón. Además, al limarlos, “puede que no crezcan en un futuro, incluso pudiendo afectar a capas más internas y creando problemas más graves, como un aumento de sensibilidad o incluso muerte de la pieza completa”, concluye. Otros trucos caseros también muy desaconsejables es 'blanquearse' los dientes con limón o cepillárselos con bicarbonato.

Consejos para evitar la blancorexia y sus consecuencias

Para no caer en la blancorexia y las graves consecuencias que puede ocasionar en nuestra dentadura, lo más importante es, sobre todo, poner siempre la salud por delante de la estética y confiar siempre en profesionales de la odontología en lugar de soluciones mágicas por Internet. Para ello, podemos:

•Tener una perspectiva más realista. Además de que, como comentábamos, los dientes extremadamente blancos no existen, cada persona tiene una tonalidad distinta y, no por ello, su sonrisa tiene que ser menos bonita. De hecho, una sonrisa excesivamente blanca puede incluso llamar la atención para mal, pues se ve demasiado artificial.

•Respetar los lapsos de tiempo entre tratamientos. Si decides recurrir a un blanqueamiento o aclaramiento con tu dentista, hazlo solo con la frecuencia que este te indique, pues el carácter agresivo de las sustancias blanqueadoras impide que los tratamientos, incluso los profesionales, se hagan demasiado a menudo.

•Desconfiar de los productos-milagro y de los tratamientos caseros, que, como comentábamos, pueden no ser seguros y muchas veces ni siquiera efectivos.