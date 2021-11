"El mal uso de antibióticos se produce, sobre todo, con gripes y catarros. La gente no va al médico y se automedica"

El 18 de noviembre tiene lugar el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias que un mal uso de estos medicamentos puede tener para la salud mundial en el futuro. De hecho, la resistencia a los antibióticos ya causa 700 mil muertes al año y las previsiones más pesimistas hablan de que, en el año 2050 las muertes causadas por superbacterias serán superiores a las del cáncer. Óscar Mesa, licenciado en farmacia y CEO de Qualitecfarma, aunque apela al uso responsable de estos medicamentos, no es tan apocalíptico, y confía en que la ciencia dé respuesta a este problema.

El mal uso de los antibióticos tiene consecuencias sanitarias y económicas en el mundo entero. ¿Nos puedes dar algunos datos?

El mal uso de los antibióticos supone aplicar tratamientos erróneos a una enfermedad o una infección no determinada o diagnosticada. La generación de bacterias resistentes a los antibióticos a causa de su uso indiscriminado provoca alrededor de 3.000 muertes solo en España, y más de 25.000 en toda Europa. Por supuesto, esto implica un elevado coste paralelo que se cifra en unos 1.500 millones de euros anuales.

¿Qué puede pasar en el futuro si no frenamos este mal uso?

No utilizar el antibiótico de la forma adecuada, el antibiótico adecuado para la bacteria adecuada, trae consecuencias como las mencionadas. Los organismos unicelulares, como virus y bacterias, como el mundo ha podido comprobar gracias a la pandemia Covid 19, son los seres vivos que más fácil pueden evolucionar y mutar hacia formas más agresivas o más fuertes. Por ello, la lucha contra estos organismos, si no se hace de la forma adecuada, se hará más difícil cada vez. Si no utilizamos el arsenal terapéutico adecuado para cada especie y, por el contrario, entrenamos al agente infeccioso con armas que le permitan aprender y mutar, después será más difícil tumbarle en el cuadrilátero.

“El tratamiento antibacteriano perfecto requeriría del cultivo en placa para identificar el tipo de bacteria y seleccionar el tratamiento adecuado, pero esta parte, en algunas ocasiones, se omite”

¿Es la falta de urgencia -o sensación de urgencia- lo que impide que se tomen decisiones más drásticas?

No, en realidad es la pereza. Cuando sufro una infección y creo que soy capaz de identificarla por tener síntomas similares a otros en el pasado, pienso en un antibiótico general que me fue bien. Por tanto, no acudo al especialista, no obtengo el diagnóstico y aplico el tratamiento antibiótico que tengo en casa. Pero más allá de eso, voy a la farmacia y pido un antibiótico que me fue bien otras veces, y en ocasiones lo obtengo sin la receta médica o con la promesa de traerla posteriormente. Esta es la realidad.

María Aróstegi, experta en microbiota, nos decía el otro día que se calcula que, desde que aparecieron los antibióticos se han utilizado el doble de los que realmente se hubieran necesitado. ¿Es así?

Sin duda es así. Pero esto ha sido casi suerte, pues, en general la mayor parte de los antibióticos utilizados de forma inadecuada lo han sido en el caso de infecciones a consecuencia de gripe común o la evolución de un catarro simple. Cuando la cosa se pone peor o los antibióticos habituales no funcionan, es cuando el paciente se asusta y acude por primera vez a médico y entonces al menos entramos en el protocolo correcto. Cuando las infecciones son de otra índole, no es tan habitual el tratamiento doméstico, infecciones de la piel, ojos, ETS, herida abierta, o casos más claros de enfermedades graves respiratorias e incluso septicemias que suelen diagnosticarse más bajo el control médico. En estos casos, el uso racional está afortunadamente más extendido.

¿Cómo sería un ‘uso prudente de los antibióticos’?

Acudiendo siempre al especialista, al médico, ante el síntoma, y obteniendo un diagnóstico que permita el tratamiento adecuado, no automedicarse para ahorrar tiempo y dinero, pero esto es un proceso difícil de controlar. También es cierto que el tratamiento antibacteriano perfecto y específico requeriría del cultivo en placa para identificar perfectamente el tipo de bacteria y seleccionar el tratamiento adecuado, pero en ocasiones por experiencia, por no “tirar” más del sistema, esta parte se omite.

“El estado de la ciencia, la colaboración científica internacional y la evolución tecnológica juegan a nuestro favor para evitar una ‘pandemia de superbacterias’”

¿En qué casos, por ejemplo, ahora se recetan y podría evitarse?

Recetar un medicamento nunca es un error. Es responsabilidad del especialista hacerlo o no, pero si el medico lo considera necesario, no se debe evitar. Las formas leves de infección podrían remitir de forma natural, pero ese es un riesgo que un médico no asume habitualmente, o no debería. De hecho, no tratar una infección es poner en riesgo a nuestro sistema inmunitario, que puede llevar a una infección grave de difícil tratamiento a posteriori.

También se habla de tratamientos más cortos, cinco días en lugar de los 8 o 10 que se rectan en algunos casos. ¿Qué evidencias hay al respecto?

Esto depende completamente del tipo de antibacteriano y de los nuevos antibacterianos que salen al mercado, que tras largos procesos de investigación puedan demostrar tiempos de tratamiento más reducidos. No obstante, es cierto que los antibióticos habituales o más usados a nivel doméstico suelen ser muy eficaces casi desde el primer día, lo cual lleva de nuevo a un error que a futuro creará la resistencia. Cuando el paciente observa la mejoría, inmediatamente abandona el tratamiento, y esto solo provoca que la bacteria que retrasó su posición, de nuevo encuentre vía libre para su multiplicación además de haber sobrevivido a una batalla contra un enemigo ya conocido.

El Día Europeo Para El Uso Prudente de los Antibióticos tiene lugar desde hace más de 10 años. ¿Se ha avanzado en el uso responsable de estos fármacos o estamos peor que cuando se empezó a hablar del tema?

Personalmente, creo que todo va en línea con el aumento de la cultura sanitaria que se va adquiriendo por parte de la población en general. En este sentido, creo que el mal uso de los antibióticos y la creación de resistencias es algo ya muy conocido por el público en general que, a poco que se haya leído, es fácilmente entendible por el profano. De hecho, por ejemplo, internet ha supuesto una enciclopedia gratuita, para bien y para mal en el conocimiento de las enfermedades, los tratamientos y en general de la medicina para la población no especializada.

¿Estamos a tiempo de evitar una pandemia de ‘superbacterias’?

Creo que hablar en esos términos es algo exagerado, parece una película de ciencia ficción. No obstante, si asumiéramos esa realidad alternativa, en mi opinión, también la tecnología que la industria biofarmacéutica está desarrollando y la respuesta impresionante que se ha dado en la lucha contra el Covid19 pueden ser ejemplo y precedente de que el estado de la ciencia, la colaboración científica internacional y la evolución tecnológica juegan a nuestro favor para evitar una pandemia de ‘superbacterias’.