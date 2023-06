Me sangra la nariz a menudo: ¿cuándo es preocupante y habría que acudir al médico?

Se calcula que las hemorragias nasales, llamadas médicamente epistaxis, afectan a un 10-15% de la población general, según datos de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG). Hablamos de un signo o síntoma de otras enfermedades que pocas veces es motivo de un problema médico grave. En este sentido, se produce cuando el revestimiento interior (mucosa) de las fosas nasales está irritado o venas y vasos sanguíneos se rompen, generando una hemorragia más o menos abundante.

Algunas personas lo sufren más a menudo que otras, pero lo que es común en casi todas es que se suele producir desde una sola fosa nasal. Los sangrados por la nariz son muy usuales, debido a que esta región cuenta con gran variedad de vasos, expuestos a factores ambientales.

¿Qué puede causar sangrado en la nariz?



El sangrado puede estar motivado por la inhalación de sustancias químicas tóxicas, la contaminación ambiental, infecciones de bacterias o virus, golpes en la propia nariz, rascarse o estornudar con brusquedad. Por lo general, es común que se produzcan por los traumatismos al hurgarse en la nariz o recibir un golpe y cuando se reseca el revestimiento interior húmedo de las fosas nasales, como ocurre en invierno, ya que al pasar el aire frío, las mucosas se quedan resentidas y tienen más probabilidades de que suceda el sangrado.

Sin embargo, hay veces menos habituales en las que ocurre por algún cáncer o tumor, infecciones nasales, malformaciones en los vasos sanguíneos, objetos atascados en la nariz que pueden obstruir las vías respiratorias o trastornos en la coagulación de la sangre. Además, también puede suceder si la persona afectada padece migraña, ya que desde el sistema nervioso se dilatan los vasos sanguíneos de la cabeza que involucran a los nasales, como informa Mayo Clinic.

¿Cuándo es preocupante un sangrado de nariz?



Según el Manual de MSD, ante una hemorragia nasal existen determinados síntomas que aparecen y son motivo de preocupación si se encuentran este tipo de factores:

Signos de pérdida excesiva de sangre , lo que designa en tener mayor debilidad en el cuerpo y puede ocasionar desmayos o mareos al ponerse de pie.

, lo que designa en tener mayor debilidad en el cuerpo y puede ocasionar desmayos o mareos al ponerse de pie. Uso de fármacos que interfieren con la coagulación de la sangre.

que interfieren con la coagulación de la sangre. Signos de una alteración de la coagulación o de un trastorno hemorrágico conocido como la hemofilia.

o de un trastorno hemorrágico conocido como la hemofilia. Sangrado que no se detiene fácilmente, por ejemplo, por presión directa.

Episodios recientes de hemorragias nasales.

¿Cómo cortar una hemorragia nasal?

Para un sangrado corto de la nariz, lo más habitual es colocar un algodón en la fosa nasal que excreta la sangre durante 10 minutos. Sin embargo, si la hemorragia es fuerte y no cesa, se usaría otro método. Para ello, deberíamos acudir al médico de forma urgente.

Las enfermeras Rosa y Ana del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, explican a 20Minutos que cuando se pierde mucha sangre y "no se corta con ayuda del algodoncito", le proporcionan una gasa con un poco de pomada antibiótica y se introduce en la nariz hasta taponarla. "Con la presión intentamos que el tabique nasal y la fosa nasal deje de sangrar", a lo que Ana añade que "es más fácil con un tapón de celulosa, pero más incómodo para el paciente". De hecho, se deberá respirar por la boca e inclinar la cabeza hacia delante para que no llegue la sangre a tragarse, además de no hacer ejercicio las próximas horas del día.

Utensilios básicos para parar el sangrado leve nasal. Imagen de brgfx en Freepik

Si sigue habiendo derrame y sangrado, como último recurso se puede llegar a establecer una cirugía y una cauterización del vaso sanguíneo. Es decir, se llevaría a cabo la destrucción de un tejido, en este caso de la nariz, con un instrumento caliente, una corriente eléctrica o una sustancia cáustica y así conseguir cerrar vasos sanguíneos para interrumpir el sangrado, como indica el Instituto Nacional del Cáncer.

