Todo sobre las muelas del juicio: para qué sirven y por qué se llaman así

Una sonrisa bonita es reflejo de felicidad, pero también de una buena salud bucodental. A pesar de lo importante que esto resulta, la población española es una de las que menos acude al dentista de forma periódica, según datos de la Organización Colegial de Dentistas de España y de la Fundación Dental Española, y eso a pesar de que España excede, y por mucho, la cantidad de dentistas recomendado por habitante (que la OMS establece en uno por cada 3500 habitantes).

Aunque tendemos a acudir a la consulta del dentista solo cuando aparecen las molestias, lo que recomiendan los profesionales es programar visitas regulares, que no se supediten a una enfermedad. Lo ideal sería visitar al dentista cada seis meses, por lo menos en el caso de las personas sanas, aunque esto puede variar en caso de que exista algún problema de salud o en función de la edad.

Muelas del juicio, ¿para qué sirven?

Muelas del juicio: todo sobre ellas. Pixabay/Sammy-Sander

Todas las cuestiones que puede llevar a una persona a tener que visitar al dentista a lo largo de su vida son relevantes, pero hay algunas que son más frecuentes que otras y el caso de las muelas del juicio son un tema casi inevitable. No siempre resultan molestas, no siempre hay que eliminarlas y no todo el mundo tiene claro qué son y para qué sirven.

La muela del juicio es un tipo de diente que se encuentra en la parte posterior de la boca. Aunque suelen aparecer entre los 17 y los 25 años y pueden tardar en salir unos tres meses, no en todos los casos sucede de esta manera ni todo el mundo tiene muelas del juicio, de hecho, el consejo general de dentistas señala que al 25% de la población le falta por lo menos una de las cuatro muelas del juicio.

Aunque solemos distinguirlas del resto, lo cierto es que las muelas del juicio no tienen una función diferente al resto, sirven para masticar y triturar los alimentos que comemos. En la actualidad y debido a nuestra dieta, no tienen una función destacada, antiguamente sí que resultaban de gran utilidad, cuando la alimentación se basaba en carnes crudas y alimentos muy duros.

Ahora, con la cocción de los alimentos y la evolución lógica de la especie, las mandíbulas se han ido haciendo más pequeñas, lo que hace que en la mayoría de las ocasiones no cuenten con espacio suficiente para crecer correctamente, lo que suele causar problemas, dolores y desplazamiento de otras piezas. Hay ocasiones en las que lo más recomendable es la extracción.

Cuándo extraer una muela del juicio

Muelas del juicio: todo sobre ellas. Freepik

Como ya hemos señalado, no siempre es necesario extraer una muela del juicio, sin embargo, hay casos en los que es más que recomendable. Por ejemplo, cuando producen dolor o molestias persistentes, en muchas ocasiones lo mejor es quitarla; también se recomienda si hay signos de infección.

Si no hay un acceso adecuado a la hora de cepillarse, eso puede provocar una acumulación de placa o la proliferación de caries, por lo que la extracción es una de las opciones más frecuentes. En los casos en los que provoquen dificultar para morder o tragar, y también si causa el desplazamiento de otros dientes. La decisión dependerá de cada caso particular.

Por qué se les llama muelas del juicio

Muelas del juicio: todo sobre ellas. Freepik

Los cordales o tercer molar, como se llaman en realidad estas muelas, han recibido el nombre de muelas del juicio desde hace mucho tiempo, de hecho hay quien señala al siglo XVII para marcar el origen de esta forma de denominarlas. Se cree que se las llama por ese nombre haciendo referencia a la edad en la que aparecen.

Su aparición suele ser ya en la adolescencia y juventud, hasta los 25 años, que es cuando se considera que el cerebro es ya maduro. Aparecen cuando ya somos más mayores, más sabios y, por tanto, tenemos más juicio, de ahí el nombre que reciben.

Referencias

Salud, M. (2020). ¿Qué son las muelas del juicio? ¿Sirven para algo? Clínica Mourín Salud. https://www.clinicamourinsalud.com/que-son-las-muelas-del-juicio-sirven-para-algo/

Muelas del juicio: todo lo que necesitas saber - Clínica Garden. (2023, 27 febrero). Clínica Garden. https://www.clinicagarden.com/2023/02/04/muelas-del-juicio-todo-lo-que-necesitas-saber/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.