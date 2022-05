La rinitis alérgica, también conocida como alergia nasal, es una enfermedad que se acentúa en primavera. Las sustancias del exterior como el polen de los árboles provocan una inflamación en la parte interna de la nariz generando picor, exceso de mocos, estornudos y goteo nasal.

Según el Ministerio de Sanidad, la alergia al polen "afecta aproximadamente al 15% de la población". A pesar de que hay medicamentos como antihistamínicos para combatir los molestos síntomas, también existen remedios caseros que alivian la alergia nasal.

Hacer vahos ayuda a descongestionar las vías respiratorias

La alergia nasal cursa con taponamiento lo que genera un gran malestar. Incluso después de sonarse la nariz, el taponamiento perdura afectando al descanso e incrementando la sensación de encontrarse mal. Por eso, los vahos son descongestionantes caseros muy fáciles de hacer.

Para hacer vahos solamente hay que poner un cazo con abundante agua a hervir y cuando esta llegue al punto de ebullición retirarlo del fuego. Después, acercándose al agua y colocando una toalla que cubra la cabeza se aspirará el vapor que emana. Solo con esto será suficiente para descongestionar la nariz, aunque la solución será temporal.

Ducha nasal o "jala neti", limpieza completa de la nariz

La ducha nasal es otro de los remedios caseros para la alergia nasal que no solo puede ayudar a liberar la nariz de la congestión, sino a facilitar la salida de la mucosidad. Esta práctica a veces se conoce como "jala neti" porque se practica en el hatha yoga, según explican en el artículo A review on the therapeutic effects of Neti Kriya with special reference to Jala Neti.

Para realizar esta ducha nasal solo hay que introducir agua tibia por una de las fosas nasales girando la cabeza para permitir que salga por la otra. Normalmente, en el yoga se usa un recipiente específico, pero se pueden utilizar otras opciones, como una jeringuilla por ejemplo.

La prevención, el mejor remedio casero

Aunque los remedios caseros mencionados son útiles tienen una duración bastante corta y el único que sí funcionaría sería la prevención. Evitar abrir las ventanas durante el día ahora que estamos en primavera y hacerlo solo por la mañana temprano o la noche puede ayudar.

Asimismo, aunque ahora las mascarillas han dejado de ser obligatorias, usarlas para caminar por la calle si sufrimos alergia nasal es una buena idea. Evitará que aspiremos los alérgenos y, por tanto, que la rinitis surja. Otra de las formas de prevenir que la alergia aparezca.

También es importante tener precaución con la ropa. En ella pueden quedar motas de polen que nos afecten si no la lavamos al venir de la calle o al dejar que la ropa recién lavada seque a la intemperie. Por tanto, evitar todo esto sería otra de las formas de prevenir la alergia nasal.

Las mascarillas nos protegieron de enfermedades, virus y alergias, pero ahora que las hemos quitado todo regresa de nuevo. Nos habíamos olvidado de esos estornudos y mucosidad frecuentes en primavera y, por eso, los remedios caseros pueden aliviar estos síntomas tan incómodos. Aunque, la clave sigue estando en la prevención.