Tres mitos y tres verdades respecto a hacer vahos

¿Alguna vez has hecho vahos? Se trata de inhalaciones de vapor de agua que se suelen recomendar cuando hay congestión nasal a causa de un resfriado, gripe o catarro. Hay personas que se sienten mejor después de hacer vahos, pero otras nunca han probado esta técnica casera. Tal vez, se deba a los mitos, aunque también hay verdades, que rodean a esta práctica.

Verdad: "Hacer vahos es beneficioso en caso de congestión nasal"

Empezaremos por una verdad sobre hacer vahos y es que realmente ayuda en aquellos casos en los que la congestión nasal obstruye las vías respiratorias. Esto puede generar mucha incomodidad y hasta puede provocar que aparezca dolor de cabeza debido a ese cúmulo de mucosidad. Hacer vahos permitirá drenar las fosas nasales y despejarlas con una mayor facilidad.

Mito: "Siempre hay que hacer los vahos con eucalipto"

Este es un mito muy arraigado y es que añadir eucalipto al agua hirviendo para hacer vahos no es la clave para que estos sean eficaces. El eucalipto puede provocar broncoespasmos si ponemos demasiada cantidad o una sensación de asfixia. Además, conviene tener precauciones porque se puede ser alérgico a esta planta. Por lo tanto, con el agua sola bastaría.

Verdad: "Los vahos son una solución temporal"

Hacer vahos permite eliminar la mucosidad acumulada y proporciona una sensación de bienestar que durará unos minutos. Sin embargo, esta no es una cura mágica para el resfriado ni la gripe, y tras un tiempo la mucosidad volverá a aparecer. Por eso, se pueden hacer vahos una vez al día para favorecer su eliminación hasta que la gripe, resfriado o catarro se resuelvan del todo.

Mito: "Las mujeres embarazadas no pueden hacer vahos"

Esto es algo que se puede encontrar en Internet fácilmente, sin embargo, no hay ninguna evidencia que impida a las mujeres embarazadas hacer vahos. De hecho, dado que en su estado muchas veces no pueden tomar medicamentos, este tipo de soluciones caseras les pueden ayudar a sentirse mejor si han contraído algún tipo de infección respiratoria. No obstante, en caso de dudas, siempre pueden consultar esto con su médico de cabecera.

Verdad: "Los vahos pueden ocasionar quemaduras"

Es importante tener especial cuidado al hacer vahos, ya que el agua está muy caliente y se pueden ocasionar quemaduras de manera accidental. Esto es especialmente frecuente en niños y las quemaduras que se pueden producir son graves, tal y como explican en el artículo Quemaduras graves relacionadas con la terapia inhalatoria con vahos. Hay que tener precaución.

Mito: "No curan ni previenen la Covid-19"

Este bulo estuvo presente en varios medios de comunicación debido a la gravedad que supone. Hacer vahos no combate el coronavirus, tampoco lo cura y, menos aún, lo previene. La forma de poder enfrentarlo es a través del lavado de manos, el uso de la mascarilla y la vacunación. Estas son las únicas maneras viables de poder evitar el virus con el que todavía convivimos.

Estamos seguros de que existen muchos mitos y verdades más sobre los vahos, pero estos son algunos de los más importantes. Recordemos la precaución al hacerlos por el riesgo de quemaduras y que hay que seguir el tratamiento recomendado por el médico. Los vahos no son milagrosos, pero sí es verdad que pueden ayudarnos a eliminar la mucosidad y despejar las vías respiratorias.