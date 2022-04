Expertos alertan ante la vuelta de virus respiratorios con el fin de la mascarilla

"Problemas nos va a traer, seguro. Desde luego que vamos a tener más infecciones, eso lo tenemos clarísimo". El fin de la mascarilla obligatoria en interiores, previsto a partir de este miércoles 20 de abril, hace temer a los profesionales sanitarios un repunte en enfermedades infecciosas más allá de la Covid que, con las medidas de protección, habían caído en picado, como la gripe, la tosferina o el sarampión, cuyos casos notificados en la Comunitat Valenciana se hundieron entre un 70% y un 96% el pasado año. De hecho, la relajación en el uso de la mascarilla que los facultativos vienen observando en las últimas semanas ya está produciendo un aumento de pacientes con infecciones en los hospitales, explica la presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología, Eva Martínez.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad, el uso de la mascarilla, junto con el resto de medidas de seguridad adoptadas para evitar el contagio por Covid-19 (distancia interpersonal, higiene de manos y ventilación), ha traído consigo una "importante reducción" del número de casos de otro tipo de enfermedades que se transmiten por vía respiratoria.

Así, durante los años 2020 y 2021, se aprecia caída considerable en cuanto al número de enfermedades como la gripe, la parotiditis, la tosferina o la varicela, tal y como reflejan los datos del servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Además, el sarampión desapareció y no se detectó ningún caso durante el año pasado.

Desde finales de marzo hemos empezado a ver pacientes con gripe en los hospitales, y la Covid también está repuntando

La doctora Martínez, que también es jefa del Servicio de Neumología del Hospital Doctor Peset de València, corrobora que durante toda la pandemia no han visto casos graves de gripe en este centro. "El año pasado no tuvimos ingresos con gripe. Ahora hemos empezado, desde finales de marzo, a ver pacientes hospitalizados con gripe, supongo que porque las medidas ya no han sido tan rigurosas. Se ha notado mucho en hospitalización de adultos la gripe y la tosferina", afirma.

En esta línea, indica que la mascarilla "ha sido muy importante" y ha venido bien para frenar la Covid, "pero sobre todo para la gripe, que es una enfermedad grave muy mala y cuando afecta a personas mayores hay que hospitalizarlas". En su opinión, aunque pueda resultar "engorrosa", debería mantenerse en espacios como el transporte público y los hospitales. "Cuesta llevarla al caminar o hacer ejercicio, pero en otros sitios no cuesta tanto y nos protege mucho. En cuanto se anuncie la medida la gente no se la quitará, pero esto es contagioso y con el tiempo se la van a ir quitando", sostiene.

Cuesta llevar la mascarilla al andar o hacer ejercicio, pero en sitios como el metro o un hospital no cuesta tanto y protege mucho

Además, la Covid también está yendo a más en los centros hospitalarios en las últimas semanas. "En el Peset estábamos teniendo 10 pacientes y ahora tenemos el doble. Esta pasada semana han subido. Se dice que no están tan graves y no ingresan, pero no es verdad: cuando tienes mucha población enferma, algunos acaban ingresando", expone.

Un repaso a la incidencia de estas enfermedades infecciosas durante la pandemia muestra cómo se han reducido drásticamente a raíz del confinamiento inicial y de las medidas de protección posteriores.

Gripe

Desde 2019 y hasta la fecha, los casos de gripe notificados a la aplicación Análisis de Vigilancia Epidemiológica (AVE) han disminuido un 96,94%. De hecho, en el año 2019 se notificaron 80.308 casos, mientras que en 2020 la cifra bajó a 37.985 y en 2021 se registraron 2.456 casos.

Varicela y paperas

La varicela cae un 82,99%. Los casos notificados al AVE en el año 2019 fueron 7.288, frente a los 1.803 de 2020 y los 1.240 casos registrados en 2021. En el caso de la parotiditis (paperas) se ha reducido un 69,54% (de 604 casos en 2019 a 329 casos en 2020, y tan solo 184 casos en 2021), según las cifras de la Conselleria de Sanidad.

Tosferina

La tosferina es otra de las enfermedades cuya incidencia se ha reducido drásticamente. En 2019, se notificaron 355 casos, mientras que en 2020 la cifra disminuyó a 121 casos y en el año 2021 únicamente se han registrado 12.

Sarampión

En el caso del sarampión, que por norma general suelen registrarse en casos importados, ha tenido una fuerte influencia la reducción de la movilidad durante la pandemia, ya que los casos han desaparecido. En 2019 se detectaron 29 casos de sarampión de origen importado, mientras que en 2020 hubo un caso y en 2021 ninguno. Los expertos de Salud Pública apuntan que, aunque la mascarilla ha contribuido, el mérito en un 99% es de la cobertura vacunal.

Hospitalizaciones y Urgencias

La red de vigilancia recogió durante la temporada de gripe 2018-19 (de octubre a mayo) 1.054 casos de gripe graves, mientras que en el periodo de 2019-20 los casos cayeron a 578 y en la temporada de 2020-2021 apenas se registraron 5 casos. Por otro lado, durante el periodo de 2021-22 se aprecia un ligero incremento, ya que hasta la fecha se han notificado 43 casos de gripe graves.

Los servicios de Urgencias hospitalarias han visto también cómo durante la pandemia se han registrado la mitad de casos de virus respiratorios. En concreto, los adenovirus (grupo de virus que pueden causar diferentes tipos de infecciones y también se transmiten por vía respiratoria, entre otras) se han reducido de 653 muestras detectadas en el periodo de 2018-2019 a 293 confirmadas en 2020-2021. De igual modo sucede con el virus respiratorio sincitial, que ha pasado de 2.706 pruebas confirmadas en 2018-19 a 1.016 durante 2020-21.

Medidas que frenan contagios

Según el jefe de Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, Francisco Javier Roig, de la Dirección General de Salud Pública, "esta disminución no se debe al Covid en sí mismo, sino fundamentalmente a las medidas que se han tomado para frenarlo, ya que son medidas genéricas para toda enfermedad de transmisión respiratoria".