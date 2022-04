Beber agua, susurrar, tomar caramelos... Falsos mitos sobre el cuidado de la voz

El 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, una fecha para crear conciencia de su importancia. Y es que, no hace falta ser cantante, político o locutor de radio para tener en cuenta nuestra voz, un ‘instrumento’ que, además de permitirnos comunicarnos oralmente, forma parte de nuestra propia imagen, refleja mucho cómo nos sentimos, nuestras emociones e incluso nuestro estado de salud. En torno a su cuidado, existen una serie de mitos -y alguna verdad- a tener en cuenta para cuidarla como se merece.

El alcohol ‘calienta’ la voz

Hay una leyenda urbana muy extendida que el alcohol ayuda a atemperar la voz, a prepararla, a calentarla… Sin embargo, se trata de un mito. Para empezar, porque la voz forma parte del aparato respiratorio, no es del digestivo, por lo que nada que bebamos o comamos estará en contacto directo con las cuerdas vocales y, por tanto, no podrá ‘calentarlas’. Es más, el alcohol, no solo no ayuda a la voz, sino que puede perjudicarlas por varios motivos. Sobre todo, porque el alcohol contribuye a la deshidratación de nuestro cuerpo en su totalidad, incluidas las mucosas que rodean las cuerdas vocales. Si estas se resecan, nuestra vos sufrirá.

El agua es buena para la voz

Efectivamente, beber agua es buena para la voz, pero no por lo que creemos. Como explicábamos anteriormente, al tragar agua esta no pasa directamente por las cuerdas vocales, sino que va al estómago, por lo que no las hidrata cuando bebemos, sino que hidrata al cuerpo en su conjunto, también las mucosas que protegen las cuerdas. Es recomendable, por ejemplo, beber agua suficiente al día para que esto no ocurra, y hacerlo cada 10-15 minutos en caso de que estemos dando un discurso, en una reunión, en una presentación… en definitiva, cuando vayas a estar un espacio de tiempo prolongado hablando o forzando la voz.

Tomar bebidas frías es malo para las cuerdas vocales

La temperatura de las cosas que ingerimos nunca debe ser extrema porque puede provocar irritaciones, pero las bebidas frías sin más ni perjudican ni a la garganta ni a las cuerdas vocales, sobre todo porque no entrar en contacto directo con ellas. Es más, a no ser que se trate de alcohol, café o bebidas azucaradas, que tienden a deshidratarnos, ingerir líquidos ayuda a mantener hidratadas las mucosas que rodean las cuerdas vocales.

El aire acondicionado provoca afonía

Esto sí es cierto, sobre todo si está muy fuerte o si estamos cerca del aparato de aire acondicionado, como cuando vamos en el coche. El aire seco reseca e irrita las mucosas del aparato respiratorio, en el que se encuentran las cuerdas vocales, lo que puede provocar síntomas como la afonía. Para que esto no ocurra, debemos situarnos lejos del aparato del aire, no ponerlo a menos de 22 grados, beber agua con frecuencia y mantener el ambiente húmedo.

Tomar caramelos ayuda a hidratar la garganta y aclara la voz

Al contrario, tomar cualquier dulce, no es bueno para la voz, ni siquiera los de menta o miel, sino que la perjudica. ¿El motivo? Puede que notemos la garganta menos irritada, pero al poco rato será peor, la irrita más, lo mismo que ocurre si tomamos picante o cosas muy saladas. Todos estos alimentos harán que carraspeemos tosamos, práctica que irrita e inflama las mucosas.

Susurrar protege las cuerdas vocales

Es otro mito muy extendido que, en realidad, produce el efecto contrario, reseca las mucosas y provoca más afonía. En lugar de susurrar, para recuperar la voz lo mejor es descansar y mantenerse en silencio, en lugar de hablar más bajito.

Cosas que sí puedes hacer para cuidar la voz

Para cuidar la voz, sobre todo si tienes una profesión en la que la usas frecuentemente, los mejor para mantenerla sana es:

•Dormir lo suficiente. Es la mejor manera de que las cuerdas vocales se recupere y regenere, al igual que ocurre con otros tejidos del cierto. Dormir menos de seis horas es muy perjudicial para la voz.

•No fumar, ni permanecer en ambientes con mucho humo.

•No hablar gritando. Gritar en sí no es malo para la voz, pero sí hacerlo de manera errónea, y lo cierto es que, salvo profesionales que entrenan su voz, como los cantantes, pocos saben hacerlo.

•Beber agua a menudo.

•Evitar comidas que produzcan reflujo gastroesofágico.

•Aprender a respirar correctamente. Ahogarnos al hablar, es decir, usar el aire pulmonar residual, es un signo de que no lo hacemos bien y perjudicaremos nuestras cuerdas vocales.

•Evitar los ambientes ruidosos que nos obliguen a hablar alto. Y si estamos en uno de esos lugares, hablar lo menos posible.

•Evitar o tomar con moderación alcohol y bebidas con cafeína.

•Realizar controles periódicos en el otorrinolaringólogo o el foniatra, sobre todo si notas cualquier alternación en la voz.