Estos son los 5 síntomas que advierten del síndrome de 'burnout': qué puedes hacer para pararlo

El debate sobre la salud mental ha puesto en el foco condiciones como el síndrome de 'burnout', también llamado síndrome del trabajador quemado. Se trata de una manifestación particularmente brutal del estrés laboral que puede tener consecuencias graves sobre el bienestar de la persona.

En un contexto de creciente precariedad y en el que el trabajo ocupa un lugar central en la vida de las personas, los signos de este estrés creciente pueden ser difíciles de identificar. Por eso es importante estar atentos a las señales que nos manda nuestro cuerpo y nuestro cerebro para poner solución al problema antes de que se agrave.

Cinco síntomas a los que estar atento

Tal y como refleja el portal de noticias sobre salud Healthline, existen al menos cinco síntomas comunes que pueden indicar que nos aproximamos a sufrir el síndrome de 'burnout'.

El primero de ellos es la fatiga física, que aparece muchas veces como consecuencia del estrés psicológico. Esta fatiga se hace sentir en tareas diarias, como ducharse o cocinar, que se vuelven más y más difíciles y cargantes de realizar.

A menudo, junto a esta fatiga física aparecen sentimientos de ansiedad o de preocupación por el trabajo, que se hacen más intensos después de un par de días libres. Si sentimos miedo ante la perspectiva de otro día de trabajo, incluso después de descansar, es probable que el estrés laboral esté resultándonos excesivo.

Un efecto del estrés laboral muy común es la dificultad para conciliar el sueño, que a su vez empeora otros signos. Esta relación termina por configurar un círculo vicioso sobre el que es especialmente difícil actuar a tiempo.

Otra señal común tiene que ver con nuestra relación con la comida. Por diversos mecanismos hormonales, el estrés puede alterar nuestro apetito, empujándonos tanto a picar comidas poco saludables en exceso como, por el contrario, a sentir menos hambre y tender a comer menos. A veces, de hecho, las dos manifestaciones se dan en la misma persona en momentos diferentes.

Finalmente, los sentimientos asociados al estrés laboral pueden terminar por provocar una serie de cambios en la actitud de la persona, que adopta un carácter cínico, menos confiado y más irritable. A la larga, estas actitudes terminan por causar un descenso en la productividad y la atención.

Cómo afrontar el exceso de estrés laboral

Frecuentemente, el estrés laboral deriva de las propias condiciones del trabajo y resulta difícil de solucionar sin lograr un cambio real en las mismas, lo que no siempre es posible. Sin embargo, existen algunas técnicas sencillas que sí que pueden ayudar a aliviarlo.

Una de ellas radica en controlar el tiempo que pasamos cada día frente a una pantalla. Estos dispositivos son casi omnipresentes en nuestra vida diaria, y contribuyen significativamente a nuestro estrés. Lograr unas horas de desconexión al día puede mejorar de manera relevante los síntomas del estrés en algunas personas.

Otra posibilidad es priorizar el 'auto-cuidado': todas aquellas prácticas destinadas a maximizar nuestro bienestar general. Así, incluiríamos en esta categoría cosas como el deporte, la meditación o los hobbies y aficiones.

Mejorar el descanso es fundamental, ya sea mediante días libres o, si fuera necesario, mediante una baja médica. De esta forma, es más sencillo pensar en lo que está sucediendo y encontrar estrategias para manejar mejor las tareas de nuestro trabajo.

Ciertas terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual, pueden ayudar a dar con estas estrategias, así como a reformar nuestra manera de percibir y gestionar la esfera laboral de nuestras vidas.

Por último, puede ser necesario estar abiertos mentalmente a un cambio en nuestra vida laboral. Tal vez nuestro puesto de trabajo o sus condiciones no se ajustan a nuestra personalidad o nuestras necesidades, y estar atento a mejores oportunidades puede permitirnos terminar con el exceso de estrés que está perjudicando nuestra salud.

Referencias

Henry St. Leger. 5 Signs You’re Headed Toward Burnout — And How to Stop It. Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/mental-health/signs-burnout-and-how-to-stop-it el 17/05/2023