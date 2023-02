Detección del cáncer de colon: por qué es clave hacer una colonoscopia tras un cribado de heces positivo

Teniendo en cuenta que el cáncer de colon, uno de los más comunes y de los que más muertes causa en los países desarrollados, es en gran medida prevenible, no resulta sorprendente que los expertos no se cansen de repetir la importancia de las pruebas de detección y los cribados. No obstante, algunas de las herramientas más efectivas en este sentido pueden resultar algo invasivas, lo que tiende a disuadir a muchas personas de someterse a ellas.

La colonoscopia eleva la supervivencia al 90%

En esta línea, un nuevo estudio publicado en el medio académico JAMA Network Open ha encontrado que cerca de la mitad de las personas que obtienen un resultado positivo en un análisis de heces (normalmente, en pruebas de sangre oculta; aunque más recientemente se han puesto en marcha diferentes formas de cribado que analizan parámetros diversos relacionados con la presencia de neoplasias), no llegan después a hacerse una colonoscopia que podría salvarles la vida.

Según el tipo de cribado, dicen los autores, los test de heces tienen una precisión de entre el 71 y el 92%. Y, si pensamos que la detección temprana del cáncer de colon logra una supervivencia a los cinco años de hasta un 90%, resulta alarmante observar que tan solo el 56% de los pacientes con positivo en cribados de heces se cite para una colonoscopia a lo largo del año siguiente. Al parecer, de acuerdo con los reportes de los proveedores de atención sanitaria, la incomodidad percibida de la prueba juega un gran papel en la decisión de renunciar a realizarse el procedimiento.

Los datos se desprenden de una muestra de nada menos que 32.769 pacientes estadounidenses de edades comprendidas entre los 50 y los 75 años que obtuvieron un resultado positivo en test de heces entre enero de 2017 y junio de 2020. Por tanto, y sin perder de vista que los resultados a priori sólo son extensibles a la población norteamericana, se trata de un estudio de gran alcance y con gran valor representativo.

Referencias

Mohl JT, Ciemins EL, Miller-Wilson L, Gillen A, Luo R, Colangelo F. Rates of Follow-up Colonoscopy After a Positive Stool-Based Screening Test Result for Colorectal Cancer Among Health Care Organizations in the US, 2017-2020. JAMA Netw Open (2023) DOI:10.1001/jamanetworkopen.2022.51384