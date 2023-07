Si tienes una gran desproporción de cintura para abajo puede que no sea obesidad, sino esta enfermedad infradiagnosticada

Son muchas las mujeres que (el 95% de los casos de esta enfermedad son ellas) entran en depresión al ver que ni la dieta ni el ejercicio severo que practican les sirve para eliminar ese exceso de grasa que se acumula en sus caderas y/o piernas.

Por fin tenemos la clave, y se llama lipedema. Una enfermedad crónica reconocida por la OMS pero aún infradiagnosticada en nuestro país, que se deja pasar en la mayoría de los casos al pensar que esa desproporción de cintura para abajo es constitucional, de herencia familiar o por simple obesidad.

La solución para estas pacientes (que existe, y tiene muy buenos resultados) pasa por una cirugía muy específica, una dieta especial sólo para el lipedema y ejercicios dirigidos de mantenimiento. Para conocer todas las claves del lipedema, 20minutos ha entrevistado al doctor Jesús Olivas-Menayo, cirujano plástico y responsable de la Unidad de Lipedema de la Clínica FEMM.

Cuando un paciente tiene una gran desproporción de cintura para abajo, ¿cómo sabemos si es obesidad o lipedema?Haciendo las pruebas pertinentes. Antes se consideraba simplemente que se trataba de piernas gordas y se echaba la culpa a la herencia familiar. Sin embargo, ahora sabemos que esto no es así necesariamente, y debemos estudiar si se trata de lipedema.



En ella, aparte de esa desproporción física que todos podemos ver, que es más que evidente, existen otros problemas subyacentes como el aumento de la permeabilidad intestinal, el más importante. Este factor hace que el intestino de las pacientes con lipedema absorba más grasa, y en su caso esa grasa vaya a las áreas donde hay predisposición a que se deposite. En la inmensa mayoría de los casos se produce en la mitad inferior del cuerpo.

Si se trata de una enfermedad reconocida por la OMS, entonces, ¿por qué está infradiagnosticada?Porque la mayoría de colegas médicos no saben todavía de su existencia, a pesar de que lleva años reconocida. La primera línea de batalla debe estar en la medicina de familia. Pero si los doctores de este área no saben que tienen una enfermedad específica delante, que necesita un tratamiento muy concreto, suelen derivar a la paciente a un nutricionista que trate la obesidad. Prescriben una dieta genérica, que lo único que consigue es que estas pacientes adelgacen de cintura para arriba, pero no hacia abajo. Tampoco conocen la cirugía.

Dr. Jesús Olivas-Menayo Responsable de la Unidad de Lipedema de Clínica FEMM Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, es doctor en Medicina Aplicada y Biomedicina con calificación sobresaliente sum lauden y mención internacional por la Universidad de Navarra. Olivas-Menayo ha incrementado su formación a través de rotaciones internacionales en Cirugía Plástica y Quemados en Londres, Cirugía Reconstructiva de Mama y Cabeza y Cuello en Nueva York, y Cirugía Plástica Facial en Francia, entre otras.

Suena frustrante para ellas…Lo es. Las pacientes de lipedema que no saben que lo tienen, entren en una espiral de desesperación y baja autoestima… porque hagan lo que hagan ven que no surte efecto. Muchas de ellas desisten y acaban siendo obesas de verdad porque tiran la toalla. Y yo debo decirles que no están gordas, ni deben resignarse. El problema es que no están recibiendo el tratamiento adecuado. Una vez que tenemos el diagnóstico correcto, podemos conseguir un cuerpo proporcional.

Claro, una dieta 'estándar' y ejercicios generales no sirven de mucho.Exacto. Vemos constantemente en consulta mujeres desesperadas porque se matan a hacer ejercicio, dieta… de la mitad para arriba de su cuerpo adelgazan, pero abajo les cuesta muchísimo ver resultados. Las zonas grasas de las pacientes presentan resistencia, porque son zonas patológicas que hay que tratar de una forma muy concreta. Por supuesto, el ejercicio viene bien, pero las dietas tienen que ser muy dirigidas, sobre todo para corregir esa permeabilidad intestinal y corregir el estado inflamatorio que genera.



¿Qué suceden en las células grasas de las pacientes para desarrollar esta enfermedad?A las células grasas se les llama adipocitos, y en este caso son adipocitos con mucha hambre de grasa. En estas pacientes, toda la grasa que entre en el cuerpo va a tener predisposición a almacenarse en las zonas de las que hemos hablado. El hambre de grasa de estas células hace que no la suelten. Ante dietas estrictas pero no dirigidas, ejercicio severo sin el foco puesto en lipedema, se adelgaza poco o nada, y las pacientes entran en desmotivación absoluta. Yo he visto pacientes que de cintura para abajo parecían obesas y arriba se veían anoréxicas. Con estas acciones mal encaminadas no sólo no se soluciona el problema, sino que se pierde mucha salud por desconocimiento.

Esta desproporción afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿no es así?Se ha visto que es una enfermedad que depende de los estrógenos, y por eso afecta mayoritariamente a las mujeres. Más de un 95% de los pacientes son mujeres. Los hombres que presentan lipedema son aquéllos que tienen aumento de estrógenos por una causa patológica. Normalmente en el hombre tiene que haber más testosterona que estrógenos. Pero si esa proporción se invierte aparece el lipedema, pero es poco frecuente.

El aspecto físico es lo que se ve pero, ¿lleva algún problema asociado el lipedema?Más que el problema físico, las pacientes se quejan de piernas muy pesadas, cansancio, fragilidad capilar que al mínimo golpe se traduce en grandes hematomas que empeoran aún más el aspecto de sus piernas... es un círculo vicioso terrible cuando no sabes en qué dirección ir.

¿Sólo existe un tipo de lipedema?No. Existen hasta cinco tipos. El 1 se concentra en las caderas, cuando ves un cuerpo delgado y una caderas muy anchas. En el tipo 2 el acúmulo graso se concentra desde las caderas hasta las rodillas incluidas, y presenta muslos muy grandes. El tipo 3 va desde la cadera hasta los tobillos, afecta a la pierna completa. El 4, sin embargo, y aunque es mucho menos común, se focaliza en los brazos, respetando las manos. El último tipo de lipedema es el que va desde la rodilla hasta el tobillo, sin afectar ni muslo ni rodillas. Se pueden dar algunos de estos tipos combinados.

Si sospecho después de leer esta entrevista que mi problema pueda ser lipedema, ¿por dónde empiezo?El diagnóstico, principalmente, es clínico. Un médico experto en lipedema va a determinar diferentes parámetros. Antes de nada, vamos a descartar otras enfermedades que cursan con retención de líquidos como la insuficiencia renal o cardíaca, así como dolencias vasculares. También debemos descartar la obesidad.

Ya tenemos el diagnóstico de lipedema. ¿Y entonces?En este punto, cabe diferenciar tres tipos de tratamiento para el abordaje del lipedema, que no todos los pacientes van a necesitar al 100%. Por una parte está el tratamiento nutricional, con dietas orientadas a la permeabilidad intestinal. Aquí va muy bien la dieta Mediterránea modificada con mínima cantidad de hidratos de carbono y supresión de la lactosa.

¿Qué efecto produce la lactosa?En estos casos específicos, se ha demostrado que los derivados de la leche aumentan esa permeabilidad y hacen que el intestino absorba más y más grasa. La supresión de la lactosa beneficia la desfinflamación. Los pacientes presentan también cierta sensibilidad al gluten, sin llegar a la celiaquía. La persona se hace un test de celiaquía y da negativo, pero cuando se lo hace de sensibilidad ésta sale aumentada. En este tipo de pacientes hacemos un test de sensibilidad alimentaria porque es posible que determinados alimentos por separado no provoquen un aumento de la permeabilidad, pero varios unidos sí.

Además del control dietético, cuéntanos en qué consiste la cirugía para revertir el lipedema.La gran acumulación de grasa en una zona específica se revierte mediante una liposucción específica. Se trata de liposucciones puramente verticales 'asistidas por agua' (supertumescentes) en las que infiltramos una gran cantidad de suero salino en las piernas, extrayendo de forma segura la grasa, e ir mejorando esa desproporción. Se eliminan esos adipocitos enfermos, esos que tienen 'hambre de grasa'.

¿Y se consigue en una sola intervención?A veces no es suficiente con una lipoaspiración especifica de lipedema, y tenemos que llevar a cabo varias. En cada intervención podemos extraer un volumen de grasa equivalente al 5% del peso corporal del paciente. Y el periodo de espera entre una operación y la siguiente deben ser 6 meses.

Parece un proceso largo.Cuando nos sentamos con la paciente, elaboramos juntos un plan, en el que determinamos qué áreas se van a tratar en cada tiempo. No se hace una descarga de volumen de toda la pierna, ni se repiten zonas. Lo ideal es separar por zonas (cartucheras, muslos…) y tocas una zona cada vez. A la paciente le cuesta un poco entender que es un proceso en el que irá viendo cambios parciales. Hay que explicarle que es un proceso que requiere varios tiempos quirúrgicos para conseguir el resultado óptimo final.

¿En qué consiste el post-operatorio, las primeras 24 horas?Algunas cirugías que hacemos somos ambulatorias, pero siempre depende de la cantidad de grasa que podemos extraer en cada tiempo quirúrgico. Las técnicas anestésicas y quirúrgicas han evolucionado muchísimo y el objetivo debe ser que la paciente salga cuanto antes del hospital para que camine. Lo peor es que una mujer operada de lipedema se quede en la cama varios días, porque podríamos tener complicaciones derivadas de la inactividad. Yo a las pacientes que opero por la mañana, las digo que anden por la habitación por la tarde. Y si los volúmenes no han sido exagerados, por la tarde se van a casa, porque la actividad 'normal' favorece muchísimo la recuperación.

Imagino que será necesario un mantenimiento para no 'recaer'.El mantenimiento de la dieta con los grupos alimenticios que la paciente debe tomar es básico, y se hace mensualmente, igual que con el ejercicio. La célula grasa es la única del organismo con capacidad ilimitada de crecimiento. Si absorbemos en quirófano esas células, pero quedan otros adipocitos, éstos podrían suplir el volumen de las que hemos quitado. Por eso el mantenimiento es fundamental. Las pacientes deben tener muy claro que el 50% del éxito corresponde a la cirugía, el 30% a la dieta y el 20% a la actividad física.

¿Cuál es el seguimiento que se le hace a las pacientes?Al principio, se hace una a la semana, a las dos semanas y al mes, aunque hay veces que pedimos que nos visiten varias veces a la semana, dependiendo. Después se van espaciando: a los tres y a los seis meses.

Antes has hablado de tres líneas de actuación. Hemos hablado de dieta y ejercicio, de cirugía… ¿y la tercera?La atención psicológica. Hay muchas pacientes que llevan años en búsqueda de un especialista que les solucione su problema y no obtienen las respuestas que necesitan porque aún no somos muchos. Mientras que hay mujeres que recuperan una proporción correcta de su cuerpo en un año, otras van a necesitar 4 o 5, y eso necesita de ayuda psicológica para alcanzar el éxito final.

Para el lipedema, ¿no existe tratamiento farmacológico?A día de hoy no está aceptado. El lipedema es una enfermedad del estrógeno, y hacemos mucho hincapié en pacientes que toman píldoras anticonceptivas. Hay que intentar que esas pastillas tengan la menor carga de estrógenos posible porque, de hecho,

hay muchas pacientes que empezaron a manifestar lipedema al tomarla. Cualquier situación que aumente los estrógenos es negativa. El embarazo, por ejemplo, es una época de riesgo para el lipedema. A nivel farmacológico no están aceptados inhibidores hormonales porque sería provocar una menopausia precoz, lo que acarrearía otros problemas sistémicos quizá mayores.

