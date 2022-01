Descubrimientos que cambiaron la historia de la medicina: la Teoría del germen

¿Por qué surgen determinadas enfermedades? La Teoría del Germen logró ofrecer respuestas a las innumerables dudas que se cernían sobre ciertas afecciones que no se sabía cómo se contraían. Sin embargo, aunque fueron muchos los investigadores que empezaron a sospechar que los responsables podían ser organismos microscópicos pasaron muchos años.

Las "semillas invisibles" de la enfermedad

En el año 1546 el italiano Girolamo Fracastoro fue el pionero en escribir un tratado sobre la teoría del germen. No obstante, todo eran conjeturas y, por eso, en su tratado hablaba sobre unas "semillas invisibles" de la enfermedad. Esas semillas transmitían ciertas infecciones de una persona a otra o por otros medios que hasta el momento era imposible saber. Pero, era un gran avance.

Más de 100 años después, Antonie van Leeuwenhoek contaba con un microscopio que le permitió dar forma a lo que Girolamo Fracastoro conjeturaba. Gracias a esta herramienta podía ver, claramente, los microorganismos responsables de la transmisión de determinadas enfermedades. La Teoría del Germen se estaba gestando poco a poco, pero estaba bien encaminada.

John Snow, la epidemia del cólera

John Snow fue otro autor que estudió la Teoría del Germen de manera temprana. La época en la que vivió, 1848, coincidió con el brote de la epidemia del cólera. Una enfermedad producida por una bacteria y que provocaba unas diarreas tan intensas que la mayoría de las personas morían. Por lo tanto, era vital (y lo sigue siendo, ya que mueren 20.000 personas cada año) encontrar un tratamiento.

Lo que Snow demostró fue que el brote de cólera se había originado en una bomba de agua pública que estaba contaminada. Esto hizo que escribiese un estudio "On the Mode of Communication of Cholera" al año siguiente en 1849. Sin embargo, apenas tuvo aceptación por parte de la comunidad científica. De hecho, lo criticaron. La Teoría del Germen avanzaba muy despacio.

El logro de Pasteur, la batalla contra el germen

En la actualidad, cuando hablamos de la Teoría del Germen un nombre que no se nos puede olvidar es el de Louis Pasteur. No era médico, tampoco científico, pero sí es verdad que se especializó en química, un ámbito que realmente le apasionaba. Desde 1856 se centró en el estudio de la fermentación del vino y la leche porque tenía la teoría de que los microorganismos eran los responsables de que tuviesen una fecha de caducidad temprana.

Tras muchos ensayos y errores, se dio cuenta de que al calentar estos líquidos y llevarlos hasta el punto de ebullición lograba matar a esos microorganismos que podían afectar a la salud. Esto se conoció como la pasteurización y tuvo un gran éxito demostrado. Pero esto no se quedó aquí. Continuó investigando hasta formular la Teoría del Germen de las enfermedades infecciosas.

A partir de ese momento, la esterilización del material médico se convirtió en algo esencial, así como el lavado de las manos. La Teoría del Germen abrió muchas puertas para el estudio de estos microorganismos y cómo poder combatirlos de manera eficaz. No obstante, a pesar de que a Pasteur se le tomó en serio, fueron muchas las personas que investigaron sobre los gérmenes.

Actualmente, convivimos con un germen, el coronavirus, que volvió a hacernos adquirir hábitos olvidados como el lavado de manos tras haber llegado de la calle o antes de comer. Este tipo de acciones tan cotidianas pueden prevenir muchas enfermedades, no solo la del coronavirus, sino otras.