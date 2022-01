Descubrimientos que cambiaron la historia de la medicina: la anestesia

Aunque en la actualidad estemos tan familiarizados con la anestesia, la verdad es que hace algunos años operar sin dolor no era una posibilidad. Todos recordamos alguna película en la que sus protagonistas beben la cantidad suficiente de alcohol para poder soportar el dolor que les puede causar hasta una mínima intervención. Por eso, la anestesia, ha cambiado nuestra historia.

No siempre se han podido realizar operaciones como en la actualidad. Extirpar un tumor de un ovario sin utilizar anestesia puede hacer que un paciente muera en quirófano. El dolor se puede hacer tan insoportable que termine provocando un paro cardíaco. Por lo tanto, el hecho de que se descubriese algo tan importante como es la anestesia supuso un gran avance en medicina.

El gas de la risa, la primera prueba de anestesia

Según el National Geographic, antes del descubrimiento de la anestesia se hicieron varias pruebas con otros elementos. Por ejemplo, el gas de la risa o óxido nitroso fue usado por Gardner Cotton, un estudiante que dio a conocer sus efectos. Todo el mundo se quedó maravillado y es que se podían extraer muelas sin que los pacientes sintiesen ningún tipo de dolor. Esto sucedió en 1844.

Horace Wells, un dentista, decidió empezar a utilizar el gas de la risa. Pero todo se vino abajo cuando sus efectos nocivos empezaron a salir a la luz. El químico Charles T. Jackson fue quien dio la voz de alarma. Este gas era sumamente peligroso y, la verdad, es algo con lo que todavía lidiamos en la actualidad. Pues, hay gente joven, que lo usa como si fuese una droga cualquiera.

William Morton y el éter, la anestesia

Wells no quería darse por vencido y con la ayuda de su aprendiz William Morton continuó estudiando todas las posibilidades que había para poder hacer una intervención sin que los pacientes sintieran ni la más mínima pizca de dolor. Fue en septiembre de 1846 cuando Morton usó el éter para extraer un molar. La experiencia fue del todo reveladora.

Desde ese momento, se recuerda el 30 de septiembre de ese año como el día en el que se descubrió la anestesia. Algo muy significativo y que ha cambiado nuestras vidas hasta el momento. El éter empezó a usarse cada vez más permitiendo realizar operaciones cada vez más complejas ahorrándole agonía y sufrimiento a los pacientes. Es un día que no se puede olvidar.

Anestesia, ventajas pero también contraindicaciones

A pesar de que el descubrimiento de la anestesia fue todo un motivo de celebración, no podemos obviar que aunque tenga ventajas, también hay desventajas en las que debemos reparar. No en vano se hacen siempre pruebas a los pacientes que se van a someter a una intervención y es que hay que usar la dosis óptima para que no se despierten durante la operación.

Es verdad que las complicaciones graves por la anestesia son bastante raras, pero pueden ocurrir. Por eso, se tienen tantas precauciones al usar la anestesia general. Las pruebas previas son indispensables para que no haya ningún tipo de problema. Es un recurso valioso, que no hace tantos años que se ha descubierto y que ha permitido salvar muchas vidas.