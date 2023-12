Cómo detectar el fallo cardíaco en personas mayores: así se distinguen los síntomas frente a los de las personas más jóvenes

Las enfermedades cardiovasculares y especialmente los eventos agudos más graves, como el infarto o el ictus, son actualmente la principal causa de muerte en España. Estos últimos casos constituyen urgencias médicas, en los que cada minuto que pasa puede comprometer seriamente el pronóstico de la persona que lo sufre, con lo que saber identificarlos y actuar a tiempo es fundamental.

Los síntomas específicos en personas mayores

Por desgracia, en muchos casos saber cuándo está teniendo lugar uno de estos episodios puede volverse complicado. Por una parte, en general los síntomas tienden a ser bastante vagos e inespecíficos; por otra, además los signos tienden a variar en función de características como el género o la edad de las personas. Concretamente, en las personas más mayores tienden a mostrar una serie de rasgos únicos; esto resulta especialmente relevante si tenemos en cuenta que la edad avanzada es un factor de riesgo claro, tanto de cara a la probabilidad de sufrir uno de estos eventos como para un peor pronóstico.

Si bien quizás una sacudida repentina en el pecho sigue siendo quizás el síntoma más claramente identificable de un fallo cardíaco, otros pueden resultar más confusos. Por ejemplo, explica el portal de noticias sobre salud Healthline, la falta de aliento al realizar ciertas actividades (como subir escaleras, o al hacer jardinería) a menudo puede ser atribuida simplemente a los achaques de la edad.

No obstante, este signo puede representar una advertencia de un evento cardíaco adverso. por eso, especialmente si aparece estando en reposo, conviene prestarle atención y, si se produce, acudir a emergencias para descartar o atajar cualquier problema de índole cardiovascular.

Síntomas propios de pacientes con diabetes

Por otra parte, cabe señalar que las personas con diabetes, que es una condición también más prevalente en las personas mayores, pueden también mostrar síntomas diferentes al sufrir un evento cardiovascular grave.

Concretamente, estas personas podrían experimentar sudores fríos sin razón aparente, cansancio intenso sin motivo, molestias gastrointestinales y, como ya veíamos, falta de aliento incluso estando en reposo.

Sea como sea, siempre hay que recordar que los tiempos son fundamentales cuando se produce un evento cardíaco adverso agudo, por lo que ante cualquier señal de alarma se considera absolutamente prioritario buscar atención médica inmediata, de manera que sea posible identificar y atajar correctamente el problema.

Referencias

James Roland. How to Recognize the Symptoms of a Heart Attack. Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/heart/how-to-rule-out-heart-attack-at-home#heart-attack-vs-angina el 14 de diciembre de 2023.

