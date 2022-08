Las ventajas y las desventajas de los cerebros de las personas creativas, según la ciencia

Existen muchas profesiones en las que se necesitan personas creativas. La publicidad o la creación de ilustraciones son algunas de ellas. Pero, no todas las personas tienen un cerebro creativo y es que parece ser que algo ocurre en él. A todo esto ha intentado dar una respuesta el estudio, Big-C creativity in artists and scientists is associated with more random global but less random local fMRI functional connectivity.

Los dos grandes grupos de esta investigación

El estudio se valió de dos grupos de participantes en los que había, por un lado, artistas y científicos, y por otro personas inteligentes, pero que no eran muy creativas. A ambos se les sometieron a unas pruebas de resonancia magnética que medían su actividad cerebral tanto en reposo como cuando estaban llevando a cabo alguna tarea. Así, pudieron comprobar cómo respondía el cerebro y qué áreas se iluminaban.

Aunque este tipo de investigaciones sobre el cerebro de las personas creativas no son nuevas, lo cierto es que siempre genera mucha curiosidad saber qué ocurre en sus cabezas. Este estudio descubrió algo muy interesante y es que parece ser que el cerebro de las mentes más creativas realiza unas conexiones distintas que se diferencian de aquellas mentes que, aunque inteligentes, carecen de la suficiente capacidad creativa.

Conexiones en el cerebro fuera de lo común

Cuando los investigadores analizaron el material con el que contaban de los dos grupos que participaron en el estudio se dieron cuenta de algo sorprendente. El cerebro de las personas creativas hacía conexiones aleatorias que se salían de lo común. Esto es verdad que reducía su eficiencia al realizar ciertas tareas, pero les ofrecía otras ventajas.

Por ejemplo, eran capaces de tomar decisiones que al grupo de personas más inteligentes, pero menos creativas, no se les ocurrirían. Gracias a esas conexiones diferentes podían establecer otras nuevas donde las ideas fluyeran por caminos menos transitados. La verdad es que todo esto dejó atónitos a los investigadores porque, por fin, habían dado con la clave para medir la creatividad y saber si una persona poseía o no esta habilidad.

¿Todo el mundo es creativo?

A pesar de que no fueron muchos los participantes en este estudio sobre el cerebro de las personas creativas, este abre una vía interesante sobre la que continuar investigando. Lo que sí es cierto es que en ningún momento hemos afirmado que una persona no es creativa. Hemos hablado de carecer de la suficiente capacidad creativa o ser menos creativo, sin embargo, todas las personas la poseen en mayor o menor medida.

Quizás esto tenga que ver con los distintos tipos de inteligencia o, tal vez, con la manera en la que funciona nuestro cerebro. El estudio mencionado, por ejemplo, verificó que las mentes creativas funcionan de una manera distinta porque hacen determinadas conexiones que las demás no realizan. Por tanto, aunque la habilidad creativa se pueda trabajar, al final, puede que haya cerebros más preparados para explotarla al máximo.

¿Por qué hay personas que son capaces de trabajar en publicidad y tener ideas fantásticas y otras que se quedan bloqueadas frente a ello? Esas conexiones aleatorias de las que hablaba el estudio permiten tomar determinadas vías que otras personas no tomarían porque su cerebro no hace este tipo de conexiones. A pesar de todo, esperamos más investigaciones para arrojar mayor luz sobre este tema tan interesante.