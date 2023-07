Así es como el sistema inmune contribuye al párkinson

El párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más diagnosticada en España, es fundamentalmente una patología neurológica. Sin embargo, como sucede con esta clase de dolencias, en realidad se trata de un fenómeno muy complejo en el que intervienen muchas causas diferentes.

Inflamación sistémica

Como parte del esfuerzo por comprender mejor la génesis de esta enfermedad, cada vez son más las evidencias que apuntan a que el sistema inmunológico juega un papel muy importante en el origen del párkinson.

El principal mecanismo que parece estar implicado en esta relación es la inflamación sistémica, una de las principales consecuencias de un sistema inmunológico que no funciona adecuadamente. Como apunta el portal de noticias sobre medicina Medical News Today, , la inflamación crónica se ha relacionado en la literatura científica con el desarrollo de un gran número de enfermedades, que incluyen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los problemas de salud mental y otras patologías del cerebro como la enfermedad de alzhéimer.

Además, se debe tener en cuenta que el sistema inmune experimenta un debilitamiento patente a medida que envejecemos, algo que podría relacionarse con el hecho de que la edad media de aparición del párkinson sean los 60 años. También, se sabe que algunos de los genes que se han asociado a la patología conducen a incrementos en la inflamación, y que la exposición a ciertos pesticidas aumenta ciertas respuestas inmunes y aumenta las probabilidades de desarrollar párkinson.

Daños en los tejidos cerebrales

Aunque, como apuntan los expertos citados por el mencionado medio, hasta ahora no existen evidencias sólidas que expliquen exactamente cómo la inflamación favorecería la aparición del párkinson, se han propuesto varias teorías al respecto.

Por ejemplo, se cree que la inflamación podría perjudicar el correcto funcionamiento de la barrera hematoencefálica, permitiendo un mayor acceso de las moléculas inmunes al cerebro y exponiendo así sus tejidos a antígenos nativos con los que no había estado previamente en contacto.

A esto se suman las investigaciones que sugieren que el sistema inmune podría, en determinadas circunstancias, atacar la sustancia negra (un tipo de tejido cerebral) por error y provocar lesiones que, cuando superan un determinado umbral, manifiestan los signos cognitivos aparentes del párkinson. Según esta hipótesis, existiría por tanto un factor autoinmune implicado en el proceso.

Puertas a nuevas terapias

Existen algunas pruebas que sustentan todas estas posibilidades. De hecho, son varios los estudios clínicos practicados sobre pacientes de párkinson que han encontrado cambios en los marcadores pro- y anti-inflamatorios en la sangre y en el fluido cerebroespinal de los pacientes de párkinson. También se ha observado que las bacterias intestinales son diferentes en estos pacientes, y que sus metabolitos (productos de deshecho) están ligados a procesos inflamatorios que podrían promover la neurodegeneración.

A medida que los científicos expandan nuestro conocimiento sobre la relación existente entre el sistema inmunológico y las enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, los expertos están de acuerdo en que podrían abrirse puertas para el desarrollo de nuevas terapias o incluso de medidas preventivas que eviten el desarrollo de la enfermedad.

