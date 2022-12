La estrecha relación entre el café descafeinado y el sistema nervioso

El café es uno de los productos más consumidos a nivel global y, aunque es cierto que diversos estudios destacan las propiedades beneficiosas para la salud, el consumo debe ser responsable para evitar posibles complicaciones. Recientemente, un equipo de investigadores concluyó que beber entre dos y tres tazas de café diarias (molido, instantáneo o descafeinado) puede asociarse a reducciones en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares.

Desde la Fundación Española del Corazón (FEC) recoge los resultados de un trabajo realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicado New England Journal of Medicine, que revelan que el café tenía propiedades protectoras en la mayor parte de enfermedades, salvo en los tumores, y las personas que bebían alrededor de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.

No obstante, los expertos desaconsejan tomar más de 300 o 400 miligramos de cafeína diaria, una cantidad que equivaldría a aproximadamente cuatro cafés, por los efectos que tiene esta sustancia sobre nuestro cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso.

Cuáles son los efectos del exceso de cafeína

El café descafeinado se logra tras el lavado de los granos de café con agua o vapor, o bien, empleando algún tipo de disolvente orgánico o dióxido de carbono. No obstante, no se elimina por completo la cafeína. Según la FEC, cada taza de café descafeinado de 150 mililitros contiene unos 3 miligramos de cafeína.

Entonces, ¿cuáles pueden ser sus efectos en el sistema nervioso? Al presentar una mínima cantidad de esta sustancia, puede afectar a las personas especialmente sensibles a la cafeína.

"Es un estimulante del sistema nervioso central que hace que nos sintamos más enérgicos y alerta, alivia la fatiga y la somnolencia", explican en la FEC. Sin embargo, esta sustancia también produce "un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca".

De esta manera, los expertos recomiendan un consumo moderado de cafeína para evitar efectos que podrían suceder ante un exceso de esta sustancia en nuestro cuerpo, como los siguientes: aumento del ritmo cardíaco, irritabilidad, insomnio, subida de la tensión arterial, nerviosismo, intranquilidad, diarrea o náuseas.