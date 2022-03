La báscula inteligente que arrasa en Amazon está rebajada a 26 euros y ya supera las 175.000 valoraciones

La manera de controlar el peso y otros parámetros de nuestro cuerpo ha evolucionado, igual que los cánones de belleza. Y en medio de esta vorágine de cambio, Amazon ha acercado a todos los hogares la revolución en básculas de baño con una inteligente que está arrasando en su plataforma. Se trata de un dispositivo, que no solo nos indica nuestro peso corporal, sino que se puede conectar vía bluetooth a nuestro smartphone y, a través de una aplicación móvil, puedes controlar y registrar las mediciones, que van mucho más allá que nuestro peso.

Existen muchas variables a tener en cuenta y no solo qué número aparece cuando nos subimos en una báscula. Y este modelo sí las considera, ya que registra hasta 13 datos de composición corporal como son el IMC, la grasa corporal, la grasa subcutánea, la masa ósea o, incluso, la edad metabólica, entre muchos otros. No es de extrañar, entonces, el éxito que ha obtenido de ventas en Amazon, donde ya ha superado las 175.000 valoraciones de usuarios, de los cuales el 74% le han otorgado ¡la máxima puntuación!, después de probarla en sus hogares.

Si todavía no te has unido, o has probado, esta nueva forma de pesarse más real, y justa, para tener en cuenta muchas variables de nuestra salud, lo que realmente importa, ahora es un buen momento para lanzarte a probarla. La razón es que está rebajada más de un 30% en el ecommerce. Por tan solo 26 euros puede ser tuya esta bácula de la marca Renpho, que permite guardar datos históricos del peso, realizar un seguimiento diario, semanal o mensual de los progresos o establecer objetivos

Esta báscula mide 13 índices corporales. Amazon

Pesar de manera inteligente

La báscula digital de baño Renpho tiene una gran capacidad de análisis al mostrar más de una docena de registros que nos ayudarán a entender mejor nuestro cuerpo y saber qué cambiar de nuestro ejercicio diario o de nuestra nueva dieta. Para ello dispone de sensores de alta precisión y un sistema de calibración automática. Además, se puede almacenar fácilmente en cualquier lugar, ya que sus dimensiones son compactas.

Con respecto a sus materiales, destaca por ser una báscula digital muy ligera, con unos perfiles muy finos y unos materiales donde se ha primado la calidad: el soporte donde se colocan los pies está fabricado en vidrio templado con un grosor mínimo de 6 milímetros y soporta hasta 180 kilogramos.

