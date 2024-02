Alexa también puede subir las persianas y programar, gracias a este 'gadget' con descuentazo

Los españoles somos los que más utilizamos las persianas en Europa. Mientras nuestros vecinos raramente las usan, en España forman parte de la cultura popular y en verano, por ejemplo, pocas veces permanecen subidas, debido al calor. Nuestro país tiene más horas de luz que la mayoría de Europa y eso se nota, así que los españoles podemos permitirnos el lujo de bajar la persiana cuando nos molesta la luz.

Las bajamos con una manivela, girando en círculos, estirando un alambre, recogiendo y plegándolas o, por qué no, podemos dar un paso más y bajarlas con la voz. En el camino hacia el futuro, hacia esas casas inteligentes, los dispositivos que se activan con la voz son los protagonistas y, ahora, existen interruptores que pueden activarse con la voz, mediante Alexa o Google, por ejemplo. “Alexa, me molesta la luz” y no necesitaríamos nada más, ni mucho menos, ejercitar los brazos con las antiguas manivelas.

La verdad es que cada vez nos gusta más la domótica, sobre todo desde que es más accesible para todos los bolsillos. Por ejemplo, estos controladores Wifi para persianas no requieren ninguna instalación ni un desembolso grande de dinero. Solo necesitan ser conectados a tu conexión y listo. Y las posibilidades son infinitas, por ejemplo, con este modelo de la marca Maxcio, el más vendido en Amazon, podrás hasta programar cuándo quieres que se suban las persianas o se bajen, según tu horario de sueño. ¿Te imaginas que suene el despertador a la vez que empieza a entrar la luz por tu ventana? Es posible gracias a estos interruptores, que si los compras ahora te costarán 72 euros gracias a una oferta flash y podrás colocarlos hasta en cuatro estancias de tu casa.

No te podrás imaginar un hogar inteligente, sin unas persianas que suban y bajen cuando lo ordenes o cuándo programes tus horas de sueño. Desde el sofá, podrás controlar la luz que entra en las habitaciones y en el salón, por ejemplo. Además, tienes también un interruptor táctil, por si en algún momento lo necesitas.

Por último, te será fácil confiar en la marca, ya que es la más vendida en Amazon y este dispositivo posee más 4.600 valoraciones de usuarios. Además, utilizan tecnología profesional contra sobrecargas y los materiales escogidos están a prueba, y en contra, de incendios. De esta manera, estarás seguro de instalarlo en casa y ante cualquier duda, la marca está disponible las 24 horas del día.

