Ocho claves psicológicas para sobrellevar el cuidado de un familiar con demencia

Las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, suponen un problema de salud muy importante en la tercera edad; en la actualidad, se estima que en todo el mundo más de 50 millones de personas conviven con esta clase de condiciones.

Se trata de una serie de patologías que resultan altamente incapacitantes, hasta el extremo en el que quienes las padecen terminan por necesitar de la presencia de un cuidador de manera permanente en la mayoría de los casos. Esto supone un alto coste emocional y económico, por lo que en muchos casos son los propios familiares quienes tienen que asumir este difícil rol.

Tal y como ilustra un artículo publicado en el portal de noticias Healthline en el que se detalla el caso de un hijo que se encarga del cuidado de su madre con demencia, estas situaciones conllevan retos psicológicos únicos para ambas partes. Aunque es muy difícil estar enteramente preparados para ellos, y es probable que sea necesario buscar ayuda externa, el medio detalla algunas claves para afrontar esta clase de desafíos.

Comer cuando come el paciente de demencia

Las personas con demencia pueden tener necesidades dietéticas especiales, y la preparación de comidas puede suponer un gasto importante de tiempo. Por ello, acostumbrarnos a comer a la vez con ellos, y a preparar la misma comida para nosotros que para ellos, puede ser clave para aliviar la carga de trabajo.

Descansar mucho

Algunos estudios han demostrado que la mayoría de cuidadores reportan tener una mala calidad del sueño. Sin embargo, se trata de un aspecto crítico que debemos cuidar en la medida de lo posible, ya que un descanso insuficiente puede influir de manera muy negativa en nuestra salud tanto física como mental.

Mantenernos activos

Existe consenso científico en que la actividad física está ligada íntimamente con el bienestar tanto físico como psicológico; además, se relaciona con una mejor progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Por ello, intentar mantenernos activos tanto nosotros como la persona que recibe cuidados puede ayudar enormemente a sobrellevar el peaje de la condición para ambos.

Estar socialmente conectados

El cuidado de una persona con demencia puede resultar absorbente y provocar aislamiento social, lo que a su vez redunda en una peor salud mental. Aprovechar momentos disponibles para participar en actividades sociales con otros amigos o familiares puede ser clave para minimizar este impacto.

Tomarse vacaciones

Aún con todo, la mayoría de las personas necesitan recurrir a otros familiares o a cuidadores profesionales en ocasiones para aliviar la carga de trabajo. Durante ciertas temporadas, este sistema puede ayudarnos a darnos 'vacaciones' que nos sirvan para desconectar y relajarnos.

Mantener hobbies

Todas las labores implicadas en el cuidado de una persona con demencia suelen restarnos tiempo para dedicar a actividades que realizamos y que nos ayudan a sentirnos realizados. En lo posible, seguir practicando nuestros hobbies sirve para mantener aspectos psicológicos como la autoestima o la paciencia.

Compartir responsabilidades

Ni en el mejor de los casos es posible ocuparse durante las 24 horas de una persona. Por ello, siempre será necesario compartir responsabilidades, ya sea con otros familiares o con cuidadores profesionales.

Buscar ayuda

Aún compartiendo responsabilidades, no debemos olvidar que el cuidado de una persona con demencia implica un elevado coste a nivel psicológico y mental, que a menudo requiere de asistencia psicológica o psiquiátrica. Es imprescindible saber reconocer los principales signos de este coste y acudir a un profesional cuando aparezcan.

