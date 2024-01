Las restricciones del derecho al aborto se asocian a aumentos en los trastornos de salud mental en las mujeres

España es uno de los países más avanzados del mundo en lo que se refiere al reconocimiento del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si así lo desean. No obstante, no en todas partes la situación es la misma: por ejemplo, en 2022 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una decisión (la anulación de la resolución del caso Roe vs Wade de 1973) que permitía a los distintos territorios del país regular el acceso a este derecho de las mujeres.

Pues bien, un año y medio más tarde un nuevo estudio científico realizado en el país norteamericano y publicado en la prestigiosa revista académica JAMA Network ha concluido que este cambio ha propiciado un empeoramiento de la salud mental de los adultos residentes de aquellos estados que han aplicado restricciones al derecho a abortar.

Diferencias en territorios con y sin restricciones

Dentro del país, existían 13 estados que tenían 'leyes de activación' sobre el aborto: normas que en un momento dado no pueden aplicarse, pero que pasan a hacerlo cuando se da un determinado cambio (en este caso, en una norma jurídica de rango superior, como es jurisprudencia de la Corte Suprema). Esto significó que, con la entrada en vigor de la nueva decisión del Supremo, pasaron a aplicarse restricciones al aborto.

Los autores de este trabajo quisieron comprobar si se habían producido cambios en la incidencia de síntomas de ansiedad o depresión en los residentes de estos territorios, en comparación con aquellos en los que no se aplica ninguna nueva restricción en el derecho al aborto. Para ello, tomaron datos de 160.000 adultos que vivían en estos trece estados y de 559.000 adultos en 37 estados sin estas leyes de activación.

La edad media de los participantes era del 48%, y un 51% de ellos eran mujeres. La magnitud de los síntomas de ansiedad y depresión se midió mediante la escala normalizada Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4).

Más síntomas en las mujeres, pocos cambios en varones

En los territorios que aplicaron restricciones inmediatas al aborto, la puntuación media en síntomas de ansiedad y depresión antes de la entrada en vigor de la decisión del Tribunal Supremo era de 3.51 sobre 12; posteriormente, se elevó hasta 3.81. En el resto de estados (en los que no se aplicaron restricciones al aborto pero a los que también aplica el cambio dictado por el Tribunal Supremo, abriendo la posibilidad a futuras normas que restrinjan el acceso a la interrupción del embarazo), la puntuación se elevó desde 3.31 a 3.49.

Un punto interesante es que este aumento en los síntomas depresivos y de ansiedad no se reparte por igual en la puntuación: afecta principalmente a las mujeres de entre 18 y 45 años, mientras que es mínimo en los hombres de edades similares.

Esta evidencia se suma a otras recogidas previamente que han encontrado que las limitaciones de la autonomía reproductiva de las mujeres empeoran su salud mental, al tiempo que aumentan la carga en este área para los sistemas sanitarios.

Referencias

