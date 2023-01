La consecuencia inesperada de la jubilación anticipada en la memoria, según un estudio

Para la mayoría de las personas, la jubilación marca el comienzo de un deseado (y merecido) descanso después de toda una vida de trabajo productivo. No obstante, en un sistema en el que el trabajo remunerado constituye la principal actividad a la que dedicamos nuestro tiempo, el cese del mismo puede tener algunas consecuencias importantes a nivel vital y de salud.

Declive cognitivo

A esta conclusión llega un estudio publicado en el medio especializado Journal of Economic Behaviour & Organization, en el que los autores analizan el efecto de un programa de jubilación anticipada (el Plan Rural Nacional de Pensiones) puesto en marcha en China en el desempeño cognitivo de sus adherentes.

Para ello, se apoyan en un trabajo previo, la Encuesta Longitudinal China de Salud y Jubilación (CHARLS, por sus siglas en inglés) que incluye una muestra representativa a nivel nacional de participantes de 45 años en adelante.

En esta población, los investigadores encontraron efectos adversos clínicamente significativos en varias áreas de la función cognitiva: específicamente, en aspectos como la recuperación inmediata de recuerdos, la recuperación retardada y en la retención total de vocabulario.

Cese en las relaciones sociales

Este decline en el desempeño es significativo, dicen, ya que algunos de los parámetros (como una puntuación más baja en la memoria de recuperación retardada) son indicadores bastante precisos del riesgo de demencia en personas mayores. En total, en cualquier caso, cifran la disminución de la función en torno al 12%.

Cabe apuntar, no obstante, que estos efectos negativos no se deberían, subrayan, al hecho de cesar la actividad productiva en sí anticipadamente, sino más bien a fenómenos que suelen ir asociados como el descenso en la frecuencia de las relaciones sociales o de actividades que requieren agudeza mental.

Por ello, una posible solución pasaría no por retomar el trabajo retribuido sino por la promoción en estas demografías de actividades como voluntariado o formaciones, que estimulen la participación social y en actividades intelectuales.

Referencias

Plamen Nikolov, Shahadath Hossain. Do pension benefits accelerate cognitive decline in late adulthood? Evidence from rural China. Journal of Economic Behavior & Organization (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.11.025