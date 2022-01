Cómo influye la lactancia en las mujeres en el riesgo de desarrollar futuras enfermedades cardiovasculares

La lactancia es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los bebes y los estudios existentes han demostrado los enormes beneficios de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida del niño o niña. Como destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leche materna "fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas".

Asimismo, reduce la mortalidad de los recién nacidos por patologías muy frecuentes en los primeros meses de vida, como la neumonía. Ahora, un metanálisis publicado en 'Journal of the American Heart Association (JAHA)' corrobora que la lactancia materna no solo es buena para el bebé, sino también para la madre.

De hecho, las mujeres que amamantaron a su bebé presentan un menor riesgo de desarrollar una patología cardíaca o un accidente cerebrovascular, así como una enfermedad cardiovascular. Además, la lactancia se había asociado en estudios previos a una reducción del riesgo de desarrollar cáncer de mama, de ovario y diabetes tipo 2.

¿Cómo se ha llevado a cabo esta revisión?

Un equipo de investigadores dirigidos por el doctor Peter Willeit, de la Universidad de Innsbruck (Austria), se ha encargado de revisar todos los datos de ocho estudios realizados en varios países y una investigación internacional para obtener estas conclusiones.

"Recogimos información, por ejemplo, sobre el tiempo que las mujeres habían amamantado durante su vida, el número de partos, la edad en el primer nacimiento y si las mujeres habían tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral más tarde en su vida o no", indica la autora principal, la doctora Lena Tschiderer, en declaraciones recogidas por Infosalus.

¿Cómo mejora la salud de las madres la lactancia?

Tras realizar esta exhaustiva revisión de estudios previos, los investigadores encontraron que las mujeres que habían dado el pecho a lo largo de su vida tenían un 11% menos de riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, un 14% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria, un 12% menos de sufrir accidentes cerebrovasculares, y un 17% menos de probabilidades de morir por una enfermedad cardiovascular.

"Se debería animar aún más a las madres a amamantar a sus bebés sabiendo que están mejorando la salud de su hijo y también la suya propia", indica la doctora Shelley Miyamoto, presidenta del Consejo de la Asociación Americana del Corazón sobre Cardiopatías Congénitas de por Vida y Salud Cardíaca en los Jóvenes (Young Hearts).