La psiquiatra María Velasco: "Los niños son más frágiles ahora porque les hemos contado una cosa de la vida que no es"

El reflejo de una sociedad son los niños. Las enfermedades y trastornos mentales que tanto afectan a los adultos de hoy pueden ser las consecuencias de los adultos del mañana. Por ello, es clave cuidar siempre con atención y cariño a los menores y a los adolescentes, especialmente en las etapas de mayor desarrollo y crecimiento de sus vidas.

La psiquiatra infantojuvenil María Velasco ha escrito 'Criar con salud mental', un libro en el que relata pasajes experimentales para guiarnos hacia una crianza basada en el respeto a los niños escuchando sus necesidades. A día de hoy, los adultos cuentan a los niños sus preocupaciones, les trasmiten su estrés y se comportan con ellos como si de otro adulto se tratase, y como nos aclara la psiquiatra "un niño no es un miniadulto. Al revés, un adulto es lo que queda del niño" y no debería sufrir por lo que ocurre en el mundo de los adultos.

Enfermedades mentales en niños y adolescentes

En nuestra sociedad hay un incremento de enfermedades mentales en los adultos, en las que destaca la depresión. Como ha podido analizar a lo largo de sus más de quince años ejerciendo como doctora, María Velasco nos señala que "hay un sentimiento de soledad generalizado, falta de sentido, un 'no me siento bien', y los niños nos expresan unos síntomas, pero realmente el problema los tienen los adultos y la sociedad en la que vivimos y eso es lo que deberíamos cambiar y replantearnos, ya que los niños seguirán nuestros pasos".

Actualmente, el repunte de menores con algún trastorno mental son los que tienen que ver con el ambiente y no tanto con la genética, ya que los niños viven en entornos carenciales y dañinos. Desde la infancia se presentan cuadros depresivos y de ansiedad, así como dificultades en el lenguaje porque ha habido poca estimulación durante su crecimiento.

La generación de cristal

Hay menores y adolescentes muy frágiles por dos motivos, según la psiquiatra Velasco, la adolescencia y la infancia se ha vuelto más difícil y, a su vez, ellos "tienen ahora mayor fragilidad porque les hemos contado una cosa de la vida que no es, ya que no han desarrollado las capacidades para frustrarse, esforzarse, para saber que las cosas cuestan, para saber que no todo lo mereces, que muchas veces luchas y aún así no lo consigues". La doctora considera que como padres no se está enseñando bien a los niños ni transmitiéndoles valores y herramientas con las que sostenerse en el mundo en el cual vivimos.

La experta en psiquiatría infantil y juvenil está convencida de que los adultos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos "¿Gestiono la frustación o huyo alocadamente?", porque cómo gestionamos nosotros la frustración nos haría entender cómo lo puede manejar, expresar y de qué forma lo hará nuestro hijo.

Siendo adultos sin saber gestionar nuestras emociones no podemos pretender que un adolescente sí lo haga. Debemos aceptar la falta de las dificultades, las limitaciones y las carencias que tenemos nosotros mismos y no vivir en una constante huida de la realidad, sin caer en el victimismo.

Psiquiatría infantojuvenil, una nueva rama

La especialidad médica de psiquiatría infantil que se ha reconocido recientemente en España, trata desde los 0 a los 18 años. Dependiendo de la edad y de las capacidades de cada menor, pueden hacer una observación, un diagnóstico y un tratamiento en función de la edad y las capacidades de cada niño.

En la franja de 0 a 4 años, el tratamiento es en consulta junto a los padres, para mejorar los vínculos y su interacción, de 4 a 9 se hace jugando con juguetes a nivel diagnóstico, para tratarles de 9 a 11 años se implementa con juegos de mesa o dibujos y a partir de los 12 o 13 se realiza una psicoterapia normal.

El libro de la doctora María Velasco en el que se adentra en los problemas de la infancia con distintas perspectivas y a su vez sobre la crianza para las madres y padres. Grupo Planeta

El tratamiento con menores es mucho más efectivo que con adultos porque su sufrimiento es del presente, por lo que se puede actuar. Sin embargo, es igual de importante acudir a un especialista si padecemos alguna enfermedad mental.

Se lleva acabo de forma multidisciplinar coordinado con servicios sociales, el colegio, los padres. Y, aunque, es complejo el tratamiento, ya que depende la edad y el trastorno que tengan, los niños expresan a través de su cuerpo, es decir, se muestra el lenguaje extra verbal, la conducta del menor. Tal y como asegura la doctora, "todo lo que hacen los niños tiene un sentido, te miran, como se asustan ante un ruido, el juguete que eligen", por eso es tan relevante esta especialización, ya que los psiquiatras infantojuveniles desarrollan esa capacidad de mirar a un niño.

