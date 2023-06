La depresión podría estar relacionada con una activación excesiva del sistema inmune

La salud mental se relaciona de manera muy íntima con nuestro estado fisiológico, y mantiene estrechas asociaciones con diversos sistemas de nuestro cuerpo. Así, cada vez más la ciencia busca alumbrar estos mecanismos y entender cómo operan.

Una foto más completa de la respuesta inmune

Ahora, una nueva investigación llevada a cabo por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres ha usado un análisis de la expresión génica relacionada con la respuesta inmune para mostrar que podría haber más pacientes con trastorno depresivo mayor con sistemas inmunes activados de los que la evidencia previa venía estimando.

Como publica el centro en un adelanto de los resultados que serán publicados en el medio académico Translational Psychiatry, la mayoría de la investigación previa se había centrado en los niveles de proteínas relacionadas con la inflamación, como la proteína reactiva C (CRP). Estos estudios habían mostrado que entre el 21 y el 27% de los pacientes con depresión mayor o depresión clínica tenían una respuesta inmune activada; sin embargo, el método empleado no captura todas las manifestaciones de este tipo de proceso.

Así, los investigadores tomaron una muestra de 168 participantes del Estudio de Biomarcadores en la Depresión (BIODEP), de los cuales 128 tenían un diagnóstico de depresión, y analizaron en ellos la expresión de 16 genes cuya activación está implicada en la respuesta inmune.

Vías para posibles tratamientos

De esta manera, revelaron que los pacientes que tenían un diagnóstico de trastorno depresivo mayor tenían efectivamente una expresión aumentada de estos genes en comparación con aquellos que no habían recibido el diagnóstico. Curiosamente, esta activación parecía ser independiente de los niveles de CRP y, posiblemente, indicativa de un mecanismo distinto.

Las conclusiones contribuyen así a nuestro conocimiento sobre los diferentes mecanismos moleculares que subyacen a los trastornos depresivos. No sólo eso, sino que pueden tener aplicaciones prácticas, de cara por ejemplo a identificar el tipo de respuesta inmune en distintos pacientes con el trastorno o incluso a iluminar dianas terapéuticas sobre las que actuar.

Referencias

