El estudio que muestra cómo cambia el cerebro tras una infección por coronavirus, aunque sea leve

National Institute of Allergy and Infectious Diseases / NIH

Una infección por SARS-CoV-2 se ha asociado a con cambios neurológicos "significativos" y pérdida de materia gris, incluso en aquellos con un caso leve o moderado.

El estudio ha analizado los escáneres cerebrales de 785 personas del Reino Unido con edades entre los 51 y los 81 años. Los escáneres se realizaron con una diferencia media de 38 meses y se realizaron junto con pruebas cognitivas.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de imágenes longitudinales del SARS-CoV-2 en el que los participantes fueron inicialmente escaneados antes de que alguno se infectara", escriben los investigadores, dirigidos por Gwenaëlle Douaud de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. "Nuestros análisis longitudinales revelaron un impacto significativo y perjudicial asociado con el SARS-CoV-2".

Los cambios estructurales parecían ser persistentes. Las exploraciones se realizaron 5 meses después de que la persona enfermara de COVID-19, aunque lo importante será saber qué duración tienen estos daños y si son reversibles.

No es una novedad que el SARS-CoV-2 tenga un impacto en el cerebro humano: ya había evidencias de que la infección por el virus podía provocar cambios estructurales e inflamación en el cerebro.

Pero este estudio es único porque es el primero en comparar los propios escáneres cerebrales de las personas, tanto antes como después de COVID-19.

Del total de 785 sujetos que fueron escaneados inicialmente, 401 dieron positivo por COVID-19 antes de regresar para sus próximas pruebas. Los otros 384 no habían dado positivo por COVID-19 durante el estudio y actuaron como grupo de control. Muchos de los que tenían COVID-19 en el estudio no tenían un caso grave. Además, los resultados se analizaron como una muestra grupal, por lo que no son directamente aplicables a individuos.

La infección por SARS-CoV-2 se asoció a una pérdida del 0,7% de materia gris en las regiones cerebrales afectadas. Los investigadores lo comparan con el 0,2% de la materia gris que normalmente pierden los adultos cada año.

Hay que tener en cuenta que los escaneos se realizaron entre marzo de 2020 y abril de 2021, por lo que es poco probable que alguno de los participantes tuviera las variantes Delta u Omicron.

Los primeros resultados de esta investigación se publicaron previamente en una versión preliminar y ahora han sido publicados en Nature.