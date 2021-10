El desodorante 'eco' en crema es bueno para tu piel: por qué elegir el modelo que acumula más de 3.000 valoraciones

En nuestra rutina de higiene, el desodorante tiene un papel protagonista puesto que permite mantener a raya los malos olores. Este cosmético también contribuye a evitar las incómodas manchas de sudor que se forman en la zona de las axilas de camisas y jerséis que, si bien se pueden evitar con unos parches especiales, no todo el mundo cuenta con ellas. Por ello, el desodorante es una solución rápida y efectiva no solo para aquellos que sufren de sudoración excesiva. Sin embargo, el producto elegido no siempre es el más recomendable para el bienestar de nuestra piel.

Esto ocurre con aquellos que están formulados con productos químicos (aluminio, parabenos...) que pueden llegar a ser factores causantes de enfermedades. Estos, además, bloquean el proceso de transpiración del organismo, es decir, bloquean los poros de la piel evitando que la piel expulse las toxinas, un proceso muy necesario. Por ello, cada vez son más las personas que apuestan por cosméticos naturales, elaborados sin sustancias tóxicas y que, por tanto, son más respetuosas con la piel. Esto es posible porque los ingredientes con los que están elaborados incluyen, por ejemplo, aloe vera o salvia, muy beneficiosas para la piel.

Pero, ¿qué producto debemos elegir? La propuesta en crema de Greendor está avalada en Amazon por más de 3.000 valoraciones que le han otorgado casi cinco estrellas de valoración. Está elaborado sin sales de aluminio, sin alcohol y es vegano y, además, está formulado con ingredientes que cuidan de nuestra piel. ¿Quieres saber cuáles?

Este desodorante está elaborado sin sales de aluminio ni parabenos. Amazon

Este producto está fabricado sin alcohol ni aluminio, aunque, a cambio, emplea aceite vegetal de babasú que tiene propiedades nutritivas y antibacterianas. Esto permite que la piel respire, al tiempo que se absorbe el sudor, no se pega a los poros y no irrita. A estas cualidades también contribuyen su composición con manteca de karité y de cacao, que cuidan la piel. Otro de sus beneficios es que cuenta con los certificados que avalan que están desarrollados bajo los estándares veganos, libre de aceite de palma y no testado en animales.

