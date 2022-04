El 38,6% de las españolas dejan de hacer ejercicio durante el embarazo por miedo a causarle daño al feto

El 42,8 por ciento de las mujeres decide no ejercitar su cuerpo durante el embarazo, siendo la razón, en el 38,6 por ciento de los casos, no causarle daño al feto, según la segunda fase del estudio 'Infinity Women', liderado por Chicco.

En el 19,6 por ciento de los casos es porque no practican deporte y, en el 14,5 por ciento de los casos, por falta de tiempo. El 13,7 por ciento de las mujeres alegan no saber qué deporte practicar de forma segura. Finalmente, el 12,7 por ciento de los casos no lo practica por miedo a sufrir alguna lesión.

El miedo a causar daño al feto es mencionado en mayor medida por las mujeres entre 25-34 años (45,9%) y aquellas que todavía no han tenido hijos (55,3%).

En total, el 50,2 por ciento de las mujeres encuestadas asegura que realiza menos deporte desde que han tenido a sus bebés, siendo una de las prácticas junto a las actividades de ocio o el cuidado personal a las que más renuncian.

De todas ellas, ante la pregunta de si practican o practicarían deporte durante y tras el embarazo, el 57,2 por ciento afirma que sí, ya sea en ambas situaciones (40%), durante el embarazo (10,5%) o después del embarazo (6,7%).

De todas ellas, son las mujeres que ya tienen hijos las que más destacan que han practicado o practicarían deporte durante y tras el embarazo (61,2%). Aragonesas (35%), extremeñas (34%) y catalanas (20,9%) son quienes menos lo hacen. Por el contrario, las regiones en las que más se practica son: La Rioja (68%), Navarra (68%) y Canarias (62%).

Los beneficios de practicar deporte en el embarazo

Situación económica, desarrollo profesional, conciliación...

Los resultados de este estudio, realizado en julio de 2021 a partir de una muestra representativa de 1.000 mujeres de toda España de las que el 50 por ciento tiene hijos, ponen de relieve un problema que persiste entre las mujeres españolas.

La situación económica, la renuncia a otros intereses personales, el desarrollo profesional o las dificultades de conciliación hacen que la maternidad se convierta en un reto importante, surgiendo así diferentes factores que en ocasiones les obligan a renunciar a ser madres, retrasar ese momento o, en caso de apostar por ello, reducir muchas otras facetas y metas que tenían marcadas.