Por qué sudar mucho no significa que adelgaces más

Entre quienes hacen deporte para tratar de mantener (o recuperar) un determinado peso, existe la creencia de que sudar profusamente es una buena señal de que se están haciendo las cosas bien.

Y en cierto modo es cierto. Nuestro cuerpo siempre está sudando, ya sea de manera evidente o imperceptible, pero tiende a hacerlo más cuando realizamos actividades intensas como el deporte que nos hace quemar calorías. La realidad, no obstante, es algo más compleja.

¿Sudar peso corporal?

Cuando sudamos, lo que está sucediendo es que nuestro cuerpo está eliminando líquidos a través de la piel. Si la sudoración es intensa, esta pérdida puede incluso significar un porcentaje significativo del peso corporal: cerca de un 1% cada hora o dos horas.

Esto puede parecer mucho, pero debemos tener en cuenta que tendremos que reponer los líquidos perdidos y con ello recuperaremos gran parte de ese peso, si no más. De hecho, se estima que a partir de una pérdida del 1% del peso por sudoración aparece sed intensa; una del 2% provoca una merma en el rendimiento deportivo y más allá ya resulta perjudicial para la salud.

Además, como ya sabemos, nuestro sudor no sólo está compuesto por agua, sino que contiene también cantidades importantes de electrolitos como el sodio y el potasio que son fundamentales para muchas funciones celulares. No obstante, y aunque existen bebidas que reponen estas sales minerales indicadas para quienes realizan ejercicios especialmente intensos, esta pérdida de micronutrientes no suele suponer un problema para la mayoría de las personas, pues se reponen a través de la alimentación.

Por qué sudar es una buena señal

Como vemos, la sudoración en sí no es una buena vía para perder peso. Esto explica por qué sudar en un ambiente cálido, como una sauna, no adelgaza: simplemente se produce una pérdida de líquidos y electrolitos que se repone poco después.

Y es que cuando adelgazamos de verdad (es decir, cuando conseguimos pérdidas de peso significativas y duraderas) es porque nuestro cuerpo usa la energía potencial extraída de nuestra alimentación y almacenada en forma de grasa corporal. Para ello, es fundamental que el conjunto de nuestras actividades consuman más calorías de las que ingerimos (déficit calórico), ya que de lo contrario nuestro cuerpo no sólo no empleará sus reservas de energía sino que las aumentará con las calorías restantes.

Más bien, debemos ver la sudoración en el contexto de la actividad deportiva como un indicador. Al fin y al cabo, la sudoración es entre otras cosas un mecanismo termorregulador (es decir, que permite al cuerpo mantener su temperatura). Con la actividad física, al quemar calorías, nuestro cuerpo se calienta: por ello, en un ambiente templado y al ejercitarnos, la sudoración indica que estamos quemando un buen número de calorías.