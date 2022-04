Esta es la proteína que deberías consumir antes de dormir para ganar músculo

Las proteínas son una parte fundamental de la dieta de las personas, y tienen un efecto determinante sobre procesos como el aumento o la disminución en el peso corporal o en la masa muscular.

Es por eso que las cantidades y las clases de proteínas que más se consumen como parte de la dieta habitual es uno de los primeros parámetros que los nutricionistas modifican para mejorar según qué aspectos de la salud de un paciente.

Por qué el mejor momento es antes de dormir

Si nuestro objetivo, más específicamente, es ganar masa muscular, además del consumo y el tipo de proteínas de consumo diario deberemos tener en cuenta otros factores como el tipo y la cantidad de ejercicio físico que realizamos, las horas y la cantidad del descanso e incluso el momento del día en el que ingerimos las proteínas.

Tal y como recuerda el medio Healthline, existe una cierta controversia científica sobre si el consumo de proteínas inmediatamente después de ejercitar la musculatura redunda en mayores aumentos; lo que sí que parece que está claro, por el contrario, es que la ingesta antes de irse a dormir sí que resulta beneficiosa a este respecto

La razón de esto está en los ritmos circadianos, que no son otra cosa que el conjunto de procesos cíclicos en nuestro organismo ligados a la alternancia entre el sueño y la vigilia. Como parte de estos ritmos, nuestro cuerpo segrega una mayor cantidad de la hormona del crecimiento durante el sueño.

Para que esto se traduzca en un aumento de la masa muscular, no obstante, el cuerpo necesita recibir la materia prima de la musculatura, que son los aminoácidos que componen las proteínas.

De entre los diferentes tipos de proteína, el más adecuado para este proceso es la caseína, ya que al tratarse de una proteína de liberación lenta asegura la disponibilidad de aminoácidos durante todo el descanso.

Más específicamente, un estudio publicado en la revista especializada Journal of the International Society of Sports Nutrition concluye que estas propiedades se maximizan en adultos deportistas consumiendo entre 30 y 40 gramos de caseína antes de dormir y entrenando por la mañana antes de desayunar.

La caseína, aunque se puede encontrar en forma de suplemento alimenticio, se encuentra de manera natural en los lácteos, y en principio es preferible consumirla de esta forma.

No recomendado para perder peso

Hay que señalar aquí que lo expuesto aplica a aquellas personas que estén buscando activamente aumentar su masa muscular, cuidando todos los aspectos de la rutina a tal fin (incluyendo el ejercicio realizado y las horas de descanso).

Es decir, que el consumo de caseína inmediatamente antes de dormir está recomendado en algunos supuestos, como es el de los atletas, personas que realizan ejercicio diariamente o en personas mayores sin sobrepeso.

Por el contrario, para las personas con sobrepeso u obesidad, está comprobado que comer antes de dormir incrementa los niveles de insulina a la mañana siguiente, lo que puede aumentar la ganancia de peso. Para estas personas, por tanto, no sería adecuado ingerir proteínas justo antes de irse a la cama.