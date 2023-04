El número días a la semana que debes caminar para reducir sensiblemente tu riesgo de muerte prematura

Los científicos no se hartan de repetir que el ejercicio físico es fundamental para la salud, y una forma particularmente sencilla de asegurarnos de realizarlo es andar. Eso sí, no siempre es fácil saber cuánto debemos andar para asegurarnos los beneficios de la práctica.

8.000 pasos uno o dos días a la semana

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio especializado JAMA Network ha estudiado de qué modo preciso el incremento en la cantidad de pasos que damos de manera habitual hace descender la mortalidad prematura por cualquier causa. Y, según sus autores, para aquellos adultos con dificultades para adoptar este hábito saludable tan sólo el hecho de andar la cantidad recomendada de pasos durante uno o dos días semanales ya tiene un efecto significativo en la mortalidad prematura.

Los hallazgos parten del análisis de los datos obtenidos de una cohorte de 3.101 adultos de 20 años o más extraídos del estudio National Health and Nutrition Examination Surveys 2005-2006 (Estados Unidos). Concretamente, los investigadores cruzaron el número de días a la semana que estas personas caminaban 8.000 pasos (una cantidad fijada en base a las recomendaciones de diversos organismos sanitarios), comprobados en base a un acelerómetro que los participantes portaron durante la recogida de datos, y observaron el efecto que el incremento en este número de días tenía sobre su mortalidad por cualquier causa en un período de 10 años.

De esta manera, comprobaron que aunque la mayor reducción en la mortalidad a los 10 años se daba en aquellos que caminaban 8.000 pasos tres días o más cada semana (cerca de un 16,5% de reducción), incluso aquellos que caminaban esa cantidad sólo uno o dos días cada semana veían beneficios en este sentido (una reducción de la mortalidad del 14,9%).

Los autores concluyen que esto evidencia que incluso este ejercicio moderado realizado una o dos veces por la semana se relaciona con efectos positivos para la salud, por lo que esta puede ser la base para recomendaciones realizadas a las personas con mayores dificultades para adoptar este hábito saludable.

Referencias

Inoue K, Tsugawa Y, Mayeda ER, Ritz B. Association of Daily Step Patterns With Mortality in US Adults. JAMA Netw Open. (2023). DOI: doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.5174