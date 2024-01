Diviértete adelgazando: cómo el baile se ha convertido en la rutina perfecta para perder peso

Realizar actividad física es una de las mejores maneras de cuidar nuestra salud, algo de lo que cada vez somos más conscientes. En España, un 37,7% de personas de 16 y más años aseguran realizar actividad física regular en su tiempo libre, según el Instituto Nacional de Estadística, una cifra que no parece demasiado elevada, pero que es más alta que en encuestas anteriores, lo que hace pensar que no solo tomamos nota de lo que nos conviene, también es puesto en práctica.

Esto puede ser porque cada vez conocemos más formas de realizar ejercicio físico, nuevas maneras de ponernos en forma y con las que podemos perder peso o ganar salud. No todo el mundo encuentra estimulante las mismas actividades, por lo que encontrar una que resulte divertida ayuda a crear esa adherencia que hace que no dejemos de practicar la actividad. Esto es lo que se consigue con el baile.

Bailar: una forma divertida de perder peso

Comenzar a hacer ejercicio físico no es el reto, lo es mantener la práctica a lo largo del tiempo, que es donde las personas encuentran las dificultades. El tiempo no nos sobra y las ganas no son siempre las mismas, por lo que confiar en la motivación en exclusiva parece un poco arriesgado. Cuidar nuestra salud es una cuestión de constancia y esfuerzo, pero encontrar una actividad que nos resulte divertida, como el baile, hace que sea más sencillo.

Esta es la conclusión a la que parece haber llegado el equipo de la Universidad China de Hunan, que han realizado un estudio recientemente publicado en la revista Plos One donde afirman que el baile no solo es beneficioso para disminuir la grasa corporal en personas con sobrepeso y obesidad, también afirman que el hecho de que sea una actividad divertida y que te hace disfrutar, ayuda a que la gente continúe ‘entrenando’.

Esta investigación se centró en evaluar la pérdida de grasa, y lo hizo a partir de diferentes métricas, como la masa corporal, circunferencia de cintura, porcentaje de grasa corporal y masa grasa en kilogramos, llegando a la conclusión de que todos ellos se veían beneficiados por esta actividad. No encontraban cambios significativos en el índice cintura-cadera.

Beneficios del baile para la salud

El baile supone una mejora no solo a nivel físico, también a nivel psicológico para quien lo practica, es una actividad divertida, lo que puede hacer que no lo asociemos con el ejercicio, a pesar de que combina los beneficios del ejercicio aeróbico con el de fuerza.

Mejora la salud del corazón, la respiración y la calidad de vida de quien lo practica, ayuda a que nuestros músculos estén más fuertes, mejora el equilibrio y la coordinación, protege los huesos, haciendo que estén más fuertes, mejora la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. Además, también mejora nuestro estado de ánimo, porque ayuda a reducir el estrés, aumenta la energía, la confianza y autoestima, mejora la memoria y reduce el riesgo de demencia.

No es necesario tener una base previa para comenzar a bailar y existen numerosos tipos de bailes entre los que escoger, no solo en función de nuestros gustos, también de la intensidad que queramos que tenga el ejercicio. Por ejemplo, con los bailes de salón podemos quemar unas 260 calorías en una hora, lo que equivaldría a un ejercicio moderado, pero con otros más intensos, como la salsa, se pueden llegar a quemar hasta 500 calorías.

Es una actividad que podemos practicar solos, con vídeos a través de internet o videojuegos de baile, pero sobre todo es ideal para conocer a gente nueva, con la que compartir aficiones y disfrutar de una actividad divertida y con la que estar en forma.

Referencias

