Dos unidades por una (¡y con rebaja!): la oferta de Olay en Amazon para disfrutar de su crema con niacinamida

Elegir la crema facial perfecta no es una tarea fácil. No solo hay que optar por una adecuada a la edad de nuestra piel sino que, también, hay que fijarse en las texturas, el efecto que queremos conseguir y en los ingredientes activos. De hecho, estos últimos han tomado mucha importancia en los últimos meses y se han convertido, quizá, en el aspecto que más tienen en cuenta los beauty addicts a la hora de elegir el cosmético perfecto. Y no es de extrañar: ¡son los protagonistas de los efectos que la crema tendrá en nuestra piel!

¿Uno de los más buscados? La niacinamida, una forma de vitamina B3 de bajo peso molécula que favorece la penetración del resto de activos cosméticos y que penetra en las capas más profundas de la piel. Este ingrediente es beneficioso para todo tipo de pieles, siendo ideal para potenciar la belleza natural, y se encuentra en numerosos cosméticos, como los de la línea Regenerist de Olay que, ahora, esta de oferta en Amazon. ¡Te puedes llevar dos cremas de día por poco más de 33 euros!

El 'pack' de crema hidratante de Olay Regenerist. Amazon

Con la promesa de "transformar la piel en tan solo 28 días", tal y como advierten desde Olay en la descripción de Amazon, esta crema facial diaria ayuda a optimizar la renovación celular del rostro, mejorando la textura de la piel y difuminando las líneas de expresión. Lo logra gracias a los ingredientes de su formulación, entre los que destacan los péptidos (que favorecen la reducción de las arrugas, al tiempo que rellenan y rejuvenecen el rostro) y la niacinamida, también conocida como Vitamina B3 (perfecta para atenuar el tono desigual de la piel).

Por todo ello, los usuarios de Amazon que ya la han probado le han dado muy buena puntuación en su catálogo, ostentando, de momento, las cinco estrellas doradas, máxima puntuación del gigante de las compras online.

