De 32 euros a 16: así es la oferta 'beauty' a mitad de precio para disfrutar de un rodillo de jade (¡y sus beneficios!)

Son pocos los beauty lovers que no cuentan con uno (¡o varios!) y, la verdad, sabiendo sus beneficios para el cutis no es de extrañar. Los rodillos de jade han sabido recuperar su hueco en los neceseres de muchos, pues, si bien es cierto que son herencia de los rituales de belleza de los emperadores chinos, no ha sido hasta ahora que han cobrado tanto protagonismo. Y es que, si se apuesta por su uso diario (combinado con cosméticos hidratantes que ayuden a reducir las arrugas y ojeras), nuestro rostro lucirá más juvenil y radiante con poco esfuerzo.

De hecho, gracias a la popularización de sus beneficios, son muchas las marcas que trabajan sus propios modelos, por lo que el espectro de formas y precios es tan amplio con el número de firmas que los fabrican. Pero, si andas buscando uno, ¿por cuál deberías decantarte? Desde 20deCompras, hoy, lo tenemos claro: en Amazon han rebajado este de Plantifique a mitad de precio para que por 16 euros puedas llevarte a casa este gadget valorado en 32.

El rodillo de jade de Plantifique. Amazon

¿Ya sabes cómo usarlo?

Igual que existe un orden adecuado a la hora de aplicar los cosméticos de nuestra rutina facial, el masaje que llevemos a cabo con el jade roller también debe hacerse de forma adecuada, manteniendo siempre el mismo proceso para que, de esa forma, logremos los mejores efectos sin dañar nuestro cutis. Así, lo primero que hay que saber es que hay que empezar de abajo a arriba y siempre partir del centro de la cara hacia los extremos. Pero, ¿en qué orden?

Hay que empezar por el cuello y con movimientos ascendentes.

Después hay que pasar al mentón, presionando levemente con el rodillo de jade desde la barbilla hacia los extremos del mentón.

Se continua por los pómulos, de abajo a arriba y de forma oblicua.

Al llegar a los ojos, se incide en la zona de las arrugas, haciendo pequeños picos sobre la piel, como si dibujásemos una especie de rayo sobre esta zona delicada.

Por último, en la frente, hay que partir con el rodillo desde la ceja hasta el nacimiento del cabello y, también, desde el centro del rostro hacia afuera. Igual que en el contorno de los ojos, en la zona donde haya arrugas hay que realizar un masaje dibujando un rayo con el ‘jade roller’ sobre la piel.

Respecto al tiempo de masaje, hay que decir que depende de la afección de cada zona y de los resultados que queramos obtener. Por ello, hay que repetir e incidir en las zonas que requieren de una mayor mejora hasta conseguir que la circulación sanguínea aumente. Esto lo sabremos cuando aumente la temperatura de la zona.

