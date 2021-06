Cada vez son menos los que no cuentan con una rutina beauty con la que mimar su cutis. Desde el jabón y el cepillo limpiador para eliminar la suciedad hasta el gadget de Foreo para aplicar la mascarilla y asegurar la mayor hidratación, son muchos los pasos que nos gusta seguir para conseguir una piel que rebose salud y belleza y que, además, no se vea afectada por las arrugas prematuras o las manchitas del tan actual maskné. Claro que, si hay una protagonista en la rutina de la mayoría esa es la crema hidratante y rara es la ocasión en la que falta en casa. Pero, aunque aún tengas de tu favorita, ¿qué harías si te dijésemos que es probable que esté rebajada en el catálogo de las ofertas del Prime Day de Amazon?

Gracias a esta fiesta de los descuentos del gigante de las compras online es muy fácil encontrar rebajas muy interesantes en algunas de las marcas más conocidas, como L’Oréal u Olay. De hecho, desde 20deCompras nos hemos propuesto encontrar las tres ofertas que, desde nuestro punto de vista, ningún amante de los cosméticos debería perder de vista, tanto por su calidad como por su precio. Aunque, todo sea dicho, no son las únicas: ¡en el catálogo del Prime Day de Amazon hay mucho más!

Tres cremas hidratantes (¡muy!) rebajadas

- La favorita de Revitalift, por 9 euros. Con la etiqueta de ‘Nº1 más vendido’, esta crema antiarrugas de L’Oréal aporta un alivio significativo de las arrugas después de una semana de uso, consiguiendo una piel más firme y densa después de cuatro semanas y un rostro remodelado y tonificado. Para ello, conviene aplicarla a diario en rostro y cuello, siempre después de realizar una limpieza en profundidad que despeje los poros y permita una absorción completa.

La crema Revitalift de L’Oréal. Amazon

- El ‘pack’ de día y noche de Olay. Si quieres ir un paso más allá y comprar dos propuestas diferentes para tu rutina de noche y día, este pack de Olay tiene todo lo que necesitas. Destacan por su textura sedosa, por estar indicadas para todo tipo de pieles (¡incluidas las más sensibles!), por hidratar durante 24 horas y por ser ideales para aquellos que quieren suavizar las líneas de expresión.

El 'pack' hidratante de Olay. Amazon

- Con ácido hialurónico, la de SatinNaturel. Con un complejo antienvejecimiento de efecto triple, esta fórmula ayuda a alisar las arrugas superficiales, a mejorar la estructura de la piel y a reparar los signos de la edad. Para ello, se sirve de aloe vera, zumo de coco, manteca de cacao y aceite de argán. Es perfecta para día y noche gracias a sus principios concentrados.

Crema con ácido hialurónico de Satin Naturel. Amazon

