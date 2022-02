Consultorio de Sexo: "A mi novio le cuesta mantener la erección, ¿puede ser culpa mía porque no le excito?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

¿Aumento mi pecho?

PREGUNTA Me gustaría operarme el pecho para tener algo más de atractivo hacia los hombres. No sé qué me aconseja, porque todo mi entorno familiar lo rechaza (lo de ser más atractiva para los hombres no lo comento con nadie, simplemente le digo a mi familia que creo que me beneficiaría).

Dos amigas sí se han operado, también hay alguna contraria, y me lo aconsejan cien por cien. Están más a gusto con su cuerpo, que creo que es de lo que se trata, porque yo al no verme bien desde el punto de vista físico pues tampoco me encuentro bien en otros órdenes. Espero su respuesta y muchas gracias por el consultorio, que me parece muy interesante. Silvia G.

RESPUESTA DEL EXPERTO “La imagen que una persona se da delante del espejo no tiene nada que ver con la imagen que da a los demás”, esta frase siempre ha sido un “mantra” en nuestros programas de Educación Sexual, o sea, de los Sexos.

La idea de trascender a mi cuerpo y entender nuestra singular belleza es un elemento básico en nuestra autoestima y autoconcepto.

Si bien es cierto que no hay amor a primera vista y sí atracción a primera vista, no es menos cierto que al final una persona elige un proyecto compartido de vida que va más allá de sus atributos corporales.

Hay diversos estudios que indican que una cirugía mamaria, por motivos exclusivamente estéticos, no siempre resuelve el problema y emergen nuevas dudas en relación a otras partes del cuerpo.

Por otro lado, los estudios de investigación, que hablan del gusto y preferencias de los hombres heterosexuales, indican que el tamaño de los pechos no es el detalle corporal más valorado.

Mi sugerencia es que la decisión de una cirugía estética debería ser una decisión exclusivamente personal y nunca promovida por los deseos y consejos de otras personas.

No obstante, si finalmente optas por la cirugía estética, como herramienta para sentirte mejor, conviene realizarla con profesionales de la medicina cualificados.

Probar con hombres

PREGUNTA : Soy un chico de 24 años y actualmente tengo novia. Siempre me he considerado heterosexual y me han atraído las mujeres, pero últimamente estoy sintiendo curiosidad por probar con algún hombre.

No sé cómo hablar de esto con mi pareja, ni siquiera si debería o es una fase. Me da un poco de miedo su posible reacción. Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO: La orientación del deseo sexual no es dimórfica, es decir, no se mueve en términos de blanco o negro. La orientación del deseo se mueve en parámetros intersexuales, es decir, en predominios.

Nuestra realidad como seres bio-psico-sociales, hace que nuestro deseo vaya tomando conciencia de lo que nos gusta y atrae preferentemente, aunque ello no impide hacer movimientos puntuales hacia otro sentido e incluso disfrutar de ello.

La orientación sexual se mueve en clave de deseo y no en clave de conducta erótica, es decir, el sentir curiosidad e incluso el tener un encuentro erótico con alguien del mismo sexo, no determina la esencia fundamental de tu orientación sexual.

La bisexualidad en el deseo, en el sentido de que indistintamente me gusten hombres y mujeres es difícil, no así en el sentido de tener relaciones eróticas con hombres y/o mujeres. Es una realidad, no obstante, que hay personas que se enamoran de personas, independientemente de que sean hombres y/o mujeres, y ello constituye un hecho de diversidad.

Evade el tema

PREGUNTA A mi novio le cuesta mantener una erección, lo hemos intentado hablar pero evade el tema. No sé cómo ayudarle ni si puede ser culpa mía, quizá no le excito lo suficiente. Esto ha empezado desde hace dos meses aproximadamente. Antes no teníamos problema, ¿a qué puede deberse? Como digo, rechaza hablarlo, algo que también me inquieta. Un saludo.

RESPUESTA DEL EXPERTO En toda disfunción eréctil hay un componente psicógeno, con independencia de que exista una posible causa orgánica. Si tu pareja tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y en los juegos eróticos no coitales, casi podría deducirse que no hay causa orgánica o efecto secundario de algún fármaco que justifique sus dificultades de erección en un contexto relacional.

No especificas la edad de tu pareja y tampoco detallas si la erección la pierde durante el juego coital o en cualquier otro tipo de juego erótico. Son circunstancias que convendría saber y evaluar.

Es probable que tras unos encuentros eróticos marcados por su dificultad, se hayan puesto en marcha dos elementos que chocan entre sí: el deseo erótico y el miedo a que se repita el problema; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo, miedo que se traduce en ansiedad y que origina una lógica respuesta vascular cuya traducción es una pérdida de erección.

La consecuencia última suele ser que tu pareja deja de invitarte al juego sexual por miedo a que se repita la dificultad; y entonces tú puedas llegar a interpretar que ya no le gustas o no te desea.

En vuestro caso, un sencillo asesoramiento sexológico unido a un apoyo farmacológico inicial, le permitirá ir cogiendo confianza para gradualmente ir dejando la medicación de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano íntimo de vuestra relación.