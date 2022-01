Consultorio de Sexo: "¿Por qué no soy muy femenina? No me siento un hombre pero no me motiva arreglarme"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Sin placer en los senos

PREGUNTA Tengo 41 años y desde hace aproximadamente 3 meses he perdido el placer sexual en mis senos. ¿Qué me está pasando?

RESPUESTA DEL EXPERTO Zonas erógenas son aquellas partes del cuerpo que por su sensibilidad despiertan sensaciones de placer al ser estimuladas. En realidad toda la piel es una potencial zona erógena; no obstante, algunas zonas del cuerpo responden con más sensibilidad que otras.

Históricamente se han atribuido a los pechos femeninos un rol de zona erógena por excelencia, sin embargo, la realidad es diversa y casi nunca coincidente.

La sensibilidad corporal se mueve en clave de singularidad y además se va modificando con el paso de los años, la biografía personal y la dinámica relacional.

En tu caso estás viviendo desde hace pocos meses una pérdida de sensibilidad en tus pechos y ello obedecer a una diversidad de circunstancias que convendría analizar; desconozco si te has sometido a alguna intervención de cirugía de mamas que podría explicar la realidad que vives o si se ha modificado tu relación personal con tus pechos en sentido negativo, es decir, si han dejado de gustarte por algún motivo.

En cualquier caso, y si no se han dado ninguna de estas circunstancias, sugiero mantengas una relación amable con tus pechos, respetes tus tiempos y deseos, confiando en que tu sensibilidad en los mismos se vaya restaurando a medida que disminuya tu preocupación.

Si el tema sigue preocupándote sugiero solicites un asesoramiento sexológico que permita nuevamente vincular el placer a la zona erógena perdida.

Anorgasmia al final

PREGUNTA Tengo 25 años y creo que soy anorgásmica. Con los hombres con los que he estado, los juegos preliminares me resultan placenteros y parece que todo avanza para llegar al clímax, pero luego nada, no consigo llegar al orgasmo, me bloqueo y ni la penetración ni el roce del clítoris me producen placer.

Estoy muy confusa y no sé cómo salir de esto. Gracias por su ayuda.

RESPUESTA DEL EXPERTO Definimos “anorgasmia” como la imposibilidad de llegar al orgasmo tras un juego erótico “adecuado” y en un contexto relacional “razonable”.

El orgasmo es una experiencia de placer subjetiva y personal con traducción física objetiva.

Placer y orgasmo no son sinónimos; de modo metafórico diría que el placer es una buena película y el orgasmo, una escena interesante de la misma.

Es relativamente fácil llegar al orgasmo con la masturbación (erotismo individual), aunque esta facilidad no siempre se tiene en un contexto relacional. El orgasmo es muy tímido y en ocasiones para mostrarse a los demás exige ciertas condiciones: vínculos de confianza, hilos amorosos, complicidad, comunicación sexual…., y todo para que puedas “dejarte caer” y llegar a sentirlo.

Te aconsejo un asesoramiento sexológico profesional que permita esclarecer la causa concreta de tu dificultad orgásmica relacional y con ello poder diseñar una estrategia terapéutica que permita visibilizar tu orgasmo.

Escote sí, escote no

PREGUNTA ¿Por qué no soy muy femenina? No es que me sienta un hombre o algo así, pero ¿por qué no me llama la atención arreglarme y ser muy femenina?

Mi familia siempre me dice que me arregle pero simplemente me aburre. No sé si tiene que ver que desde pequeña mi madre no me dejaba enseñar mucha piel si yo quería ponerme algo escotado; mi madre me regañaba diciéndome que solo se visten así las niñas indecentes.

En la actualidad mi madre quiere que me vista con escotes pero yo no quiero y me siento incómoda.

RESPUESTA DEL EXPERTO De una manera sencilla te diría que el SEXO se ES, es lo que somos (realidad bio-psico-social): hombres y mujeres; añado la conjunción Y para indicarte que la SEXUALIDAD hace referencia a nuestra personalidad sexual y expresa nuestras maneras diferentes de ser mujeres y hombres.

Cuando hablamos de GÉNERO (masculino y femenino) hacemos referencia a aquellos comportamientos, conductas, gestos, juegos, ropas, roles y actividades que se han considerado propios de hombres y mujeres. El Género como construcción social y cultural, varía según culturas y épocas.

Esta construcción, en masculino y femenino, debería tener fronteras flexibles, pero cuando no es así, constituyen un elemento restrictivo.

En Sexología manejamos un concepto clave, científico e inclusivo: la INTERSEXUALIDAD: todos somos hombres Y mujeres y todos los seres humanos poseemos características masculinas y femeninas. Somos intersexuales. Por ello puedes sentirte “rarita”, por tener gustos y comportamientos de género diferentes a tus amigas y que no siguen las normas sociales, y a la vez sentirte plenamente mujer.

Hechas estas consideraciones te comento: como somos una realidad biográfica y familiar, es posible que los mensajes educativos y familiares que recibiste de joven, hayan generado en tu persona sentimientos contrapuestos en torno a la idea de feminidad obligatoria.

Lo importante, en definitiva, es que te sientas cómoda y escuches tus propios deseos.