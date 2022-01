Consultorio de Sexo: "A raíz de operarse de fimosis no siente la necesidad física de ser pasivo conmigo, ¿qué hago?"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Masturbación por fricción y porno

PREGUNTA Soy hombre y tengo casi 19 años. Le explico mi situación: desde temprana edad descubrí la masturbación (aproximadamente a los 7-8 años) pero la descubrí de una manera mala, al hacer fricción contra la cama o colchoneta estando boca abajo y durante toda mi vida lo estuve haciendo así porque no le veía nada de malo hasta que hace unos meses descubrí lo negativo que esto repercute en el acto sexual con otra persona, y desde entonces comencé a masturbarme de modo “normal”.

Pero aquí viene otro tema, en la adolescencia descubrí el porno y desde entonces me vine masturbando con el porno, al punto de que solo me excitaba con esas imágenes. Juntando los dos problemas o situaciones se agravó mi problema ya que recientemente al estar con una mujer sentía entre poco y nada de excitación, y además no lograba conseguir una erección lo suficientemente firme para la penetración.

Y si la llegaba a conseguir se me bajaba al poco tiempo (incluso con solo querer poner el condón). He leído en internet que puede que se hayan dañado mis terminaciones nerviosas en el pene (debido a la mala forma de masturbarse) pero además que mi mente y cerebro también están dañados debido al porno y no lograr excitarse con una mujer de verdad.

Me apena pena ir al médico a explicarle esta situación, pero me quiero curar y agradecería mucho que me diga que tratamiento seguir o qué puedo hacer para lograr.

RESPUESTA DEL EXPERTO La biografía erótica personal nunca suele definirse en clave dimórfica: “buena o mala”. Nuestro aprendizaje sexual y erótico puede condicionar nuestras futuras interacciones de pareja; no obstante, de modo poco significativo y fácilmente resoluble.

En tu caso fueron aprendizajes eróticos singulares, que han condicionado tu respuesta sexual y probablemente tu manera de llegar al orgasmo. Pero lo que podemos descartar es que hayan dañado tus terminaciones nerviosas.

El consumo de pornografía con el objeto de entretener y vinculado al erotismo individual, no tiene por qué asociarse necesariamente a una dificultad sexual con la pareja. No obstante, un aprendizaje erótico muy marcado por la pornografía, ha podido elevar tu umbral de excitación sexual de modo que te haga percibir las relaciones eróticas reales como muy aburridas y predecibles.

Te sugiero un asesoramiento sexológico profesional que te diseñe un marco de intervención terapéutica que propicie una conexión erótica relacional que permita resolver tus déficits de excitación y subsiguientes problemas de erección.

Se desvanece el miembro

PREGUNTA Mi pareja tiene erección, pero cuando llega el momento del sexo se desvanece el miembro. ¿Qué remedio hay? Está muy angustiado.

RESPUESTA DEL EXPERTO Desconozco vuestro estilo de vida, edad, estado de salud, tiempo de relación y si os movéis en un contexto heterosexual u homosexual. Son datos importantes para darte una respuesta suficientemente esclarecedora.

En toda disfunción eréctil hay un componente psicógeno, con independencia de que exista una posible causa orgánica. Si tu pareja tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y en los juegos eróticos no coitales tiene erección, casi podría deducirse que no hay causa orgánica o efecto secundario de algún fármaco que justifique sus dificultades de erección.

Es probable que tras unos iniciales encuentros eróticos marcados por su dificultad, se hayan puesto en marcha dos elementos que chocan entre sí: el deseo y el miedo a que se repita su dificultad; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo, miedo que se traduce en ansiedad y que origina una lógica respuesta de vaciado vascular cuya traducción es una pérdida de erección.

En vuestro caso, un sencillo asesoramiento sexológico unido a un apoyo farmacológico inicial, le permitirá ir cogiendo confianza para gradualmente ir dejando la medicación de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano íntimo de vuestra relación.

Hay cariño pero los roles han cambiado

PREGUNTA Somos dos chicos que llevamos 2 años juntos y hemos vivido un proceso de cambio de roles. Él se operó de fimosis y, a raíz de ello, el rol de pasivo se le ha ido apagando, formándose una situación de desentendimiento.

Además, ya no siente tanta necesidad fisiológica de ser pasivo conmigo; la presión y mi necesidad de ser activo han propiciado un nudo en la relación que, en todos los aspectos es sana, salvo en la cama, que no conseguimos encontrar solución.

Hay amor, hay cariño, nos llevamos bien, pero los roles han cambiado a raíz de situaciones que hemos vivido juntos. ¿Cómo puede abordarse este asunto?

RESPUESTA DEL EXPERTO Los gustos y deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica de la relación de pareja.

El deseo y formas de interaccionar en el plano erótico es cambiante y tiene sus singulares tiempos y claves. Lo que hoy te apetece, mañana puede dejar de gustarte y dar paso a querer explorar nuevas experiencias.

Es interesante abrirse a la versatilidad en cuanto a los juegos eróticos, pero no es menos cierto que dicha versatilidad está condicionada a los deseos.

La circuncisión realizada a tu pareja para corregir su fimosis no guarda, en principio, relación con el deseo de cambio en los “roles sexuales” de vuestra erótica.

Una conversación con tu pareja, en torno a estos cambios en el plano de la intimidad, se presenta como una oportunidad para dinamizar y activar vuestra vida erótica.