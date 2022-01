Consultorio de Psicología: "Estoy de 3 meses de mi primer hijo, debería estar feliz y no paro de llorar, ¿qué me pasa?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Taquicardias constantes

PREGUNTA Sufro taquicardias desde hace dos meses. No entiendo el motivo, porque llevo una vida, digamos, placentera, con estabilidad en el trabajo y en mi casa, con mi mujer y mis dos niños de 7 y 5 años.

Y son taquicardias que comienzan a última hora de la tarde. Lo paso fatal porque pienso que me va a dar un infarto. Tomo un producto homeopático para intentar dormir lo antes posible. Y al día siguiente otra vez igual, sobre la misma hora de la tarde vuelven las taquicardias. Tengo 40 años. Gracias por su ayuda, no me encuentro nada bien. Iré al médico, pero sospecho que es más mental, no sé. Luis.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al ser todos los días a la misma hora, con esa sintomatología, es un cuadro muy compatible con crisis de ansiedad.

Sin duda es una vivencia muy desagradable, hasta el extremo de que la persona que lo sufre lo pasa muy mal, y teme que le vuelva a volver a suceder.

En su caso parece que tiene una ansiedad anticipatoria (cada día, el temor hace que se reproduzca más o menos a la misma hora) y con iguales síntomas.

Hace bien en ir al médico, para que se quede más tranquilo y descarte cualquier problema físico, pero lo más probable es que le mande al psicólogo.

La buena noticia es que el tratamiento psicológico es muy eficaz para tratar las crisis de ansiedad. Una vez realizada la evaluación del caso, le harán un programa a medida, donde combinarán técnicas fisiológicas (relajación, respiración diafragmática…) y técnicas cognitivas (parada de pensamiento, autoinstrucciones…), que conseguirán que controle su ansiedad en pocas sesiones.

Se lo oculto a mi marido

PREGUNTA Me he quedado embarazada (estoy de 3 meses) de mi primer hijo y no paro de llorar. Lo estábamos buscando con ahínco pero cuando he tenido la noticia me he quedado bloqueada.

Debería estar feliz con mi marido, pero no lo estoy, y le estoy ocultando a él mi estado. No hago más que leer cosas sobre depresión post parto. ¿Qué me pasa? Silvia.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que le ocurre es bastante habitual. Después de tanto desearlo, cuando por fin llega la situación, se produce una revolución “hormonal” que con frecuencia provoca que la persona se sienta al límite, muy extraña, con reacciones extremas.

Esa revolución hormonal hace que se encuentre muy vulnerable emocionalmente. Es positivo que se lo diga a su pareja, que lo vivan juntos, que sepa lo que le está pasando, para que la pueda ayudar.

El que esté ahora así, no significa forzosamente que vaya a tener una depresión post parto; pero lo más importante es centrarse en la situación actual.

En el momento en que usted se permita llorar, no se sienta culpable por lo que está sucediendo, poco a poco recuperará su estabilidad y vivirá su embarazo con la ilusión que merece.

Más sola que nunca

PREGUNTA Siempre me he sentido muy sola, he sido rebelde, y también me gusta ayudar a la gente y a los animalitos; tuve una hija con discapacidad intelectual y epilepsia por la cual hice lo mejor que pude hasta el último día de su vida, hace 6 meses.

Ahora me siento más sola que nunca a pesar de tener a mi otro hijo y a mi esposo, la soledad me pesa muchísimo, ¿por qué? También mi padre nunca me ha apoyado mucho y no me defendió en su momento de cosas muy malas para mí, ¿cree que esto influye también?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Probablemente, se juntan muchas circunstancias y situaciones que te provocan ese sentimiento de soledad.

El vacío que se tiene después de la muerte de una hija con discapacidad, es enorme; y va en la misma proporción que los cuidados extras y la atención que has dedicado a tu hija. En el fondo, si lo analizas con detalle, te darás cuenta que tu hija ocupaba gran parte de tu tiempo, de tus pensamientos y de tus preocupaciones; aunque también de tus emociones más sentidas.

No busques culpables a tu situación actual, no te enemistes ahora con tu padre, ni lo juzgues en las circunstancias que vives ahora. Emplea tus energías en salir tú delante de esta situación, en volver a disfrutar de tu familia, de tu hijo, de tu forma tan humana de ser.

En libros como “Recuperar la ilusión” detallo cómo superar situaciones como la que tú tienes, sacando lo mejor que llevas dentro y volviendo a sentirte bien contigo y con tu vida.