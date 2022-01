Consultorio de Psicología: "Con 18 años mi madre solo me deja ver a mi novio una vez a la semana y 4 horas, ¿qué hago?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Vulnerable a los comentarios

PREGUNTA Soy una persona muy sensible y vulnerable a la la crítica y a los comentarios ofensivos, me enfado fácilmente y me lo tomo todo demasiado a pecho. ¿Puede ayudarme?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que describes nos muestra que, seguramente, además de ser muy sensible, siente mucha inseguridad y buscas la aprobación de los demás; de ahí que te muestres tan vulnerable emocionalmente.

En estos casos, hay que hacer un trabajo muy profundo a nivel interno; hay que fortalecer tu confianza en ti, tu seguridad, tu asertividad (tu capacidad para conseguir que las críticas no te afecten, que puedas expresar lo que piensas y que puedas defender con inteligencia emocional tus creencias y valores).

Te podría venir muy bien ayuda psicológica a nivel profesional. Constantemente trabajamos estas áreas en personas que se sienten tan vulnerables como tú. De todas formas, te podrá ayudar también la lectura de libros como 'Emociones que hieren'. ahí detallo cómo conseguir la seguridad y la confianza que necesitamos.

Parir un bebé sin vida

PREGUNTA Mi familia ha sufrido un mazazo. Una sobrina, con 38 años, ha perdido a su hijo, pero lo ha tenido que dar a luz, lo ha parido muerto. Ha sido una conmoción, pero ahora todo mi propósito es saber cómo ayudarla, a ella sobre todo y también a su pareja. Necesito consejos prácticos que ayuden a sobrellevar esto. Juan.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien dice, dar a luz a un hijo muerto, al que se esperaba con toda la ilusión del mundo, es una de las realidades más duras para una pareja. La forma mejor de ayudar es no atosigar, no forzar la situación, no intentar que hablen del tema si ellos no quieren…, pero sí estar ahí de forma cercana y empática, para que sientan tu afecto, para que sepan que estás dispuesta a escuchar cuando necesiten hablar, a pasear cuando quieran caminar, a mostrar tu cariño en los momentos de dolor y sufrimiento.

En definitiva, tu sobrina y su pareja te irán dando muestras de lo que necesitan; lo importante es que tú, sin hacer ruido, pero con tacto y mucho cariño, les des continuamente señales de que te tienen para lo que necesiten. No fuerces la situación, pero no dejes pasar más de 2 o 3 días sin que sientan tu inmenso cariño.

A mí hermano sí le dejan

PREGUNTA Tengo 18 años y mi novio me ha invitado en varias ocasiones a su casa y a viajes pequeños con su familia , pero mi mamá no me da permiso porque sus papás son divorciados y él vive con su papá.

A los 18 años nunca me ha dejado dormir en casa de nadie o quedarme mucho tiempo. Llevo 7 meses con mi novio y solo me deja verlo una vez por semana por 4 horas máximo.

Ella dice que su trabajo es cuidarme pero solo me está encerrando; tengo un hermano mayor al que dejan hacer más cosas solo por ser hombre. Me encantaría irme de viaje con mi novio y poder pasar más tiempo con él. ¿Qué puedo hacer con todo esto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Probablemente, las conductas de tu madre están condicionadas por la educación que ha recibido; educación que les señalaba que hay que proteger mucho más a las hijas que a los hijos; básicamente, por el peligro de que las hijas puedan quedarse embarazadas.

Es posible que tu madre piense que aún eres muy joven, que te pueden engañar o seducir sin darte cuenta, y que esa situación puede tener consecuencias muy duras para ti. Intenta buscar alguna persona aliada (un familiar que pueda hablar de tú a tú a tu madre, y cuya opinión valore y respete); una persona que le haga ver que, en realidad, en esas 4 horas que te da de margen puede pasar cualquier cosa, que lo que tiene que hacer es hablar contigo abiertamente de lo que la preocupa, de sus miedos y sus temores, y que ambas podáis llegar a un Acuerdo razonable para las dos.

Si en tu familia o en las amigas de tu madre no tienes una aliada de estas características, escribe entonces una carta a tu madre donde expongas cómo te sientes, cómo deseas que confíe en ti, cómo sabes de sus temores y como estás segura de que hablando, entre las dos, encontraréis una buena salida.

La carta tendrá más impacto, pues hará que reflexione más y pueda meditar sobre sus conductas. En definitiva, tu madre es producto de la educación que ha recibido, intenta facilitarle el camino para que supere sus miedos y confíe en ti.