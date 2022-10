Consultorio de Psicología: "Mi mujer me dejó por un compañero de trabajo y ya no puedo tener relaciones de pareja, me muero de celos"

© The Palmer de Getty Images via Canva.com. / Montaje: 20minutos

Un horror cumplir años

PREGUNTA Desde la mayoría de edad, la celebración de mi cumpleaños es algo que me produce un completo agobio. Días antes de la fecha empiezo a sentirme muy estresada, cabreada y deprimida.

El día de mi cumpleaños escondería la cabeza como si fuera un avestruz y al día siguiente es un alivio pensar que ya ha pasado todo y que quedan 365 días para el siguiente.

No entiendo demasiado bien el motivo por el que esto me puede pasar ya que no recuerdo ninguna mala experiencia en cumpleaños anteriores y por qué me parece tan desagradable que se me felicite ese día.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con frecuencia, nuestra mente nos juega malas pasadas. De alguna forma, tienes grabados esos agobios que sentías desde tu mayoría de edad, y tu mente lo que hace es que repite la misma secuencia cuando llega el nuevo cumpleaños.

En tu caso, no se trata tanto de que le des vueltas a cuál es el origen de esa situación, como que te centres en conductas alternativas muy gratificantes, que desplacen ese estrés.

Si trabajásemos contigo en la consulta te mostraríamos cómo conseguir hacer Paradas de Pensamiento (cuando viniesen a tu mente esos momentos difíciles) y cómo en su lugar traer pensamientos alternativos que contrarresten y bloqueen esos miedos. Lo dicho, céntrate en las conductas que puedes hacer y así no alimentarás esos miedos.

Desconfiar de la pareja

PREGUNTA No confío en mi pareja, no me da motivos para desconfiar pero como mi ex mujer me engañó, me denunció falsamente para echarme de la casa, llevo arrastrando la desconfianza con mi pareja y muchas veces me supera. Son 8 meses de relación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Parece claro que tu pareja actual no merece tu desconfianza. Es un tema que tú no has superado y que, si después de este tiempo aún sigues con ello, todo indica que necesitas ayuda profesional para lograrlo.

Es una pena que esta relación sufra las consecuencias de tu experiencia anterior, pero cuando se ha tenido una vivencia tan dolorosa, con frecuencia la persona se queda muy dañada y no resulta sencillo pasar página y confiar de nuevo, en el marco de una relación de pareja.

Seguro que lo has intentado por tu cuenta, por eso resulta fundamental que te ayude un profesional de la psicología. De todas formas, por si te sirve de ayuda, en el libro “Amar sin Sufrir” detallo cómo actuar en estos casos.

Divorcio de cinco años

PREGUNTA Tengo 38 años, llevo 5 divorciado. He estado 15 años con mi exmujer. La razón de la separación fue que me dejó por un compañero de trabajo. Desde entonces no puedo tener relaciones de pareja porque me muero de celos, de inseguridades.

Sé que si te eligen es porque quieren estar contigo pero no consigo controlarlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Hay situaciones que se quedan grabadas en nuestra mente y resultan difíciles de superar.

La inseguridad que te produjo el que te dejara tu pareja, después de 15 años, aún no la has superado y está condicionando tu presente y tus relaciones actuales y futuras.

En estos casos, ya sufriste bastante con la separación; no tiene sentido que sigas sufriendo innecesariamente. No lo dudes, necesitas tratamiento psicológico, para que recuperes tu seguridad en ti y tu confianza, y puedas afrontar nuevas relaciones.

En pocas sesiones conseguirás volver a sentirte bien, liberado de esos celos e inseguridades que te están condicionando tanto.