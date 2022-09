Consultorio de Psicología: "Estoy en un torbellino con mi pareja, quiero estar con él pero al tiempo quiero estar sola, sin ataduras"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Mi pareja se insinúa sexualmente a mi hija

PREGUNTA Llevo con un hombre casi 7 años de relación. Hace años que nos conocemos. Él vive fuera de la península y hace unos años compramos un loft a medias. En realidad, por un problema mío de salud y económico, la hipoteca se la dieron a él, pero está a nombre de los dos.

La cuestión es que tengo una hija de casi 20 años y nos fuimos de vacaciones a su casa. Cuando regresamos, mi hija se fue al pueblo y él se queda alegando citas que ya siempre me sé (médicos de revisión, reforma de la casa).

Hace pocos días mi hija me llamó diciendo que se le había insinuado por WhatsApp, al principio en plan coleguita, pero los últimos eran mensajes explícitos sexuales que me hizo llegar.

Me he quedado destrozada, pero aún más por el miedo; aunque dice que no, que me quede en el loft el tiempo que necesite, yo todavía no puse nada de dinero. Le estoy pagando y reponiendo, según me dieron el alta, el dinero que me dejó para la obra de mi propia casa.

Sé que es un tema jurídico, pero he perdido mi sostén emocional. ¿Sigo con la relación? ¿Qué hago? ¿Se puede perdonar algo así?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El que haya mandado mensajes explícitos sexuales a tu hija, nunca se puede obviar. En primer lugar, protege a tu hija de esa persona que está abusando de vuestra confianza; y en segundo lugar, protégete a ti y aléjate emocionalmente de él.

Esa persona no puede ser tu sostén emocional. No te equivoques, no busques excusas a su comportamiento y no dejes que otras circunstancias te alejen de la realidad.

No se trata de perdonar, una conducta así no tiene disculpa y si se ha atrevido a hacer eso con tu hija… ¿qué puedes esperar de esa persona? Lo dicho, intenta recuperarte emocionalmente y no dudes en poner punto final a esa relación. En libros como 'Recuperar la ilusión' o 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo trabajar tu bienestar y tu independencia emocional.

La amenaza de los hijos de mi pareja

PREGUNTA Mi consulta es que desde que pasó un incidente grave en casa con los hijos de mi pareja no logro dejar de verlos como una amenaza; he perdido la motivación de estar con ellos, incluso me llegan a molestar, intento pasar el menos tiempo posible en casa por no coincidir, pero entiendo que también castigo a mi pareja con eso.

Por otra parte, creo que mi pareja en este incidente ha tenido que perdonar, obviamente son sus hijos, pero me gustaría hacerle entender que en mi situación no tengo por qué hacerlo, puede haber convivencia cordial pero que tampoco me pida el tener que hacer cosas "en familia".

No sé cómo afrontar esta situación, porque ya no son niños, son adultos, y creo que mi pareja no me entiende; cuando lo hemos intentado hablar siempre considera que me hago la víctima.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda es un tema delicado para los dos. Para él, porque son sus hijos y no actúa con objetividad y, para ti, porque sufres esas actuaciones.

Es muy humano que tu pareja quiera que actúes como si no hubiera pasado nada, pero como bien dices, ellos ya son adultos y, de la misma forma que tú respetas la relación que él tiene con sus hijos, y que estás dispuesta a tener una convivencia cordial, él no puede exigirte más implicación de la que estás teniendo.

El respeto debe ser mutuo, y eso implica que ninguno de los dos debéis imponer al otro determinadas situaciones. En el libro 'Amar sin sufrir' detallo cómo alcanzar acuerdos razonables en estos casos.

La relación abierta no es la solución

PREGUNTA Tuve una relación a los 15 años y la mantuve durante casi 8 años. El tema es que esta persona tenía actitudes que no me hacían bien y me generaban dudas y desconfianza, y sentía falta de interés por su parte.

Le planteé muchas veces cómo me hacía sentir y siempre decía que iba a cambiar pero no lo hacía o duraba 1 mes y volvía a lo de antes. Llegó un punto en que me cansé y le planteé terminar con la relación, que ya me había cansado de sentirme así y que además ahora yo quiero estar sola, conocerme así, y hacer lo que quiera (esto implicaría estar con otras personas).

Reconoció sus errores y me pide volver, que va a cambiar. Después de eso nos vimos varios días, pasamos fines de semanas juntos y lo pasé muy bien con él. Estoy en un torbellino en donde quiero estar con él pero al mismo tiempo quiero estar sola, sin ataduras, en el sentido de si quiero hacer algo que no sea desde la infidelidad sino porque estoy sola.

No sé qué hacer realmente. Quiero estar con él pero al mismo tiempo quiero estar sola. ¿Qué debería hacer? En nuestro caso, tener una relación abierta no sería la solución.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estas situaciones de dudas, lo mejor es tomarse un tiempo largo de reflexión (varios meses). Esa situación te permitirá profundizar en ti, en cómo te sientes, lo que deseas, lo que quieres vivir…, sin el condicionante de ser infiel.

Empezasteis muy pronto vuestra relación, tú no has vivido situaciones típicas de tu edad y es lógico que añores esas experiencias. Después de ese periodo de reflexión, seguramente te resultará más fácil ver las cosas con objetividad y decidir los pasos que quieres dar en tu vida. Recuerda que tu vida es sólo tuya y nadie debe decidir por ti.